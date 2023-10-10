В ХАМАС заявили, что среди «десятков» захваченных в заложники есть россияне

Представитель движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что боевики захватили в заложники «десятки» израильтян, у которых есть гражданство и других стран, в том числе России и Китая. Об этом он сообщил в телефонном интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Мусса Абу Марзук не уточнил, сколько именно людей со вторым гражданством находятся в заложниках у боевиков и сколько среди них россиян. Он сообщил телеканалу, что ХАМАС открыт для обсуждения возможного перемирия с Израилем, поскольку «достиг своих целей».

Ранее представители ХАМАС и «Исламского джихада» заявляли, что взяли в заложники не менее 130 человек. По данным СМИ, среди попавших в плен могут находиться граждане других стран, в том числе США, Германии и Таиланда. При нападении боевиков погибли граждане нескольких стран.

Посольство России в Тель-Авиве сообщало, что в ходе конфликта погиб один россиянин. Его имя дипломаты не называли. Так же посольство сообщало, что получило обращения от родственников девяти россиян в Израиле, с которыми не удается установить связь. Четверо из них числились пропавшими без вести.

Вечером 9 октября ХАМАС пригрозил начать убивать заложников в ответ на израильские удары по сектору Газа, осуществленные без предупреждения.

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Террористы обстреляли Израиль и прорвались в приграничные районы на юге страны, где захватили в плен заложников, убили сотни человек и вступили в бой с израильскими военными.

Армия обороны Израиля ответила массированными ударами по сектору Газа. Только в ночь на 10 октября Израиль поразил более 200 целей.

По последним данным, в результате атаки ХАМАС в Израиле погибли более 900 человек, еще около 2400 получили ранения. В секторе Газа при израильских ударах погибли более 700 человек, около 3,8 тыс. человек ранены.

Что известно о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. В плену как минимум десятки людей — и судьба большинства неизвестна Что мы достоверно знаем о заложниках спустя три дня войны?

Что известно о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. В плену как минимум десятки людей — и судьба большинства неизвестна Что мы достоверно знаем о заложниках спустя три дня войны?