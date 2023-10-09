Четверо россиян числятся пропавшими без вести после нападения ХАМАС на Израиль, заявили в посольстве РФ

Посольство России в Израиле получило обращения от родственников девяти россиян в Израиле, с которыми не удается установить связь. Четверо из них числятся как пропавшие без вести, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

В посольстве заявили, что по состоянию на 16:00 9 октября нет подтвержденной информации о гражданах РФ, которые могли бы погибнуть в Израиле.

«В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — сообщили в посольстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 9 октября говорил, что российское посольство в Израиле предпринимает «весьма энергичные усилия» по поиску информации о жертвах и пострадавших среди россиян, но пока этих данных нет.

«Здесь есть и другой не менее важный аспект: наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте. Потому что, вы знаете, что несколько тысяч наших сограждан проживает на территории ПНА [Палестинской национальной администрации]. Поэтому сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами и в опасности ли их жизни», — сказал Песков.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные раойны, после чего вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.

Власти Израиля заявили о более 700 погибших. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов погибли 493 человека.

Читайте также

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»

Читайте также

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»