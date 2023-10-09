При нападении ХАМАС на Израиль погиб гражданин России

Один гражданин России погиб в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на посольство РФ. Имя погибшего не названо.

«С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан», — говорится в сообщении посольства.

Ранее в дипломатическом ведомстве заявляли, что после атаки террористов посольство получило обращения от родственников девяти россиян в Израиле, с которыми не удается установить связь. Четверо из них числились как пропавшие без вести.

Власти Израиля сообщали, что в результате атаки ХАМАС в стране погибли более 700 человек и еще 2400 получили ранения. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 560 человек и еще 2700 ранены.

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