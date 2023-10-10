ЦАХАЛ сообщил, что полностью контролирует границу с сектором Газа. За ночь Израиль поразил в Газе более 200 целей

Израильские военные восстановили контроль над границей с сектором Газа, после того как террористы ХАМАС прорвались через нее 7 октября. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«За минувшие сутки ни один террорист не проник через заграждения», — сказал он в телефонном разговоре с журналистами. По словам Хагари, инженерные войска работают над минированием территорий в местах прорыва заградительных сооружений.

В свою очередь другой представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что с вечера 9 октября ни один боевик ХАМАС не проник на территорию Израиля, но признал, что такая возможность все еще сохраняется.

Обнаружены тела 1500 убитых боевиков ХАМАС, участвовавших в нападении, сообщил Хехт, добавив, что небольшое количество террористов, которые не были убиты и не сумели вернуться в сектор Газа, все еще скрываются на территории Израиля.

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. В ночь на 10 октября там были поражены более 200 целей, связанных с ХАМАС, отчитались представители Армии обороны Израиля. Среди них — склад оружия в одной из мечетей и многоэтажное здание в Аль-Форкане, где, как утверждается, находился один из объектов инфраструктуры боевиков. ЦАХАЛ опубликовал видео ударов.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, а также захватили заложников. В ответ израильские военные начали наносить удары по сектору Газа, а также объявили о блокаде этой территории.

По данным на утро 10 октября, в Израиле погибли более 900 человек, в секторе Газа — более 700 человек. Тысячи людей получили ранения.