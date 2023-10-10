Посольство РФ сообщило о четырех погибших в Израиле россиянах. Еще шестеро числятся пропавшими без вести

Четыре гражданина России погибли в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Еще шестеро россиян числятся пропавшими без вести после атаки. Такие данные по состоянию на вечер 10 октября привели РИА Новости в российском посольстве в Израиле. Погибшие россияне также имели гражданство Израиля.

В дипломатическом ведомстве добавили, что получают обращения от родственников россиян, ранее прибывших в Израиль, с просьбами помочь в установлении их местонахождения.

Ранее посольство сообщало о двух погибших россиянах. РИА Новости назвало имя одного погибшего россиянина — это 47-летний Денис Беленький, родившийся в Балтийске (Калининградская область) и переехавший в Израиль в 1992 году.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, убивая людей и захватывая заложников. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить массированные удары по сектору Газа, находящемуся под контролем ХАМАС.

По данным посольства Израиля в США, в результате нападения боевиков ХАМАС погибли более 1000 израильтян. Президент США Джо Байден заявлял, что среди погибших как минимум 11 американских граждан.

10 октября представитель движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что боевики захватили в заложники «десятки» израильтян, у которых есть гражданство и других стран, в том числе России и Китая. Сколько всего людей со вторым гражданством находятся в заложниках у боевиков и сколько среди них россиян, он не уточнил.

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