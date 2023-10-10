При нападении боевиков ХАМАС на Израиль погибли 11 граждан США, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что в ходе нападения террористов палестинского движения ХАМАС на Израиль погибли как минимум 11 американских граждан. Многие из погибших американцев проживали в Израиле на постоянной основе.
Кроме того, сообщил президент, американские граждане, вероятно, есть среди заложников, которых удерживают в плену палестинские боевики.
«Мы также знаем, что американские граждане по-прежнему остаются в числе пропавших без вести, и мы работаем с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Согласно последним данным израильских СМИ, в результате атаки боевиков ХАМАС в стране погибли более 900 человек, еще около 2400 получили ранения. Палестинские боевики заявляли, что взяли в заложники более 130 израильтян. Среди пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, утверждают в ХАМАС. Российские власти подтвердили гибель одного гражданина РФ. Также четверо россиян числятся пропавшими без вести после нападения террористов.