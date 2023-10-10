При нападении боевиков ХАМАС на Израиль погибли 11 граждан США, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе нападения террористов палестинского движения ХАМАС на Израиль погибли как минимум 11 американских граждан. Многие из погибших американцев проживали в Израиле на постоянной основе.

Кроме того, сообщил президент, американские граждане, вероятно, есть среди заложников, которых удерживают в плену палестинские боевики.

«Мы также знаем, что американские граждане по-прежнему остаются в числе пропавших без вести, и мы работаем с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Согласно последним данным израильских СМИ, в результате атаки боевиков ХАМАС в стране погибли более 900 человек, еще около 2400 получили ранения. Палестинские боевики заявляли, что взяли в заложники более 130 израильтян. Среди пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, утверждают в ХАМАС. Российские власти подтвердили гибель одного гражданина РФ. Также четверо россиян числятся пропавшими без вести после нападения террористов.

Читайте также

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»

Читайте также

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»