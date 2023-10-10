Посол РФ в Израиле сообщил о втором погибшем россиянине

В Израиле во время нападения боевиков ХАМАС погибли два гражданина России. О втором погибшем россиянине, сообщает ТАСС, рассказал в эфире Первого канала посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал он.

Вечером 9 октября посольство РФ в Израиле объявило о погибшем россиянине, не называя его имя.

В сообщении, распространенном дипмиссией, также говорилось, что власти Израиля предоставили посольству информацию о четырех гражданах РФ, числящихся пропавшими без вести. Идет ли речь о том, что подтверждена гибель кого-то из этого списка, посол не уточнил.

10 октября представитель движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что боевики захватили в заложники «десятки» израильтян, у которых есть гражданство и других стран, в том числе России и Китая. Сколько всего людей со вторым гражданством находятся в заложниках у боевиков и сколько среди них россиян, он не уточнил.

По данным на утро 10 октября, у властей Израиля были данные о 900 погибших и 2400 раненых в результате нападения боевиков ХАМАС. Палестинская сторона сообщала о 700 погибших в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа и 3,8 тысячи раненых.

Читайте также

«Как это произошло? Как мы это допустили? Хаос и неразбериха» Читатели «Медузы» из разных городов Израиля рассказывают, как они провели 7 октября — день, когда боевики ХАМАС напали на страну

Читайте также

«Как это произошло? Как мы это допустили? Хаос и неразбериха» Читатели «Медузы» из разных городов Израиля рассказывают, как они провели 7 октября — день, когда боевики ХАМАС напали на страну