Посольство Израиля в США: число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС превысило 1000 человек

По данным посольства Израиля в США, в результате нападения боевиков ХАМАС погибли более 1000 израильтян, сообщает «Гаарец» со ссылкой на Reuters.

Представители правительства Израиля последний на настоящий момент раз говорили, что погибших более 900 человек, 2,4 тысячи жителей получили ранения.

Палестинские источники днем 10 октября объявили, что в секторе Газа погибли 770 человек, около 4000 жителей получили ранения.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они нанесли ракетные удары и прорвались в приграничные районы на юге Израиля, убивая людей и захватывая заложников. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить массированные удары по сектору Газа, находящемуся под контролем ХАМАС.

Как можно помочь

В Израиле и секторе Газа от войны пострадали уже тысячи мирных жителей. Вот как им можно помочь из России или из-за границы Список инициатив помощи гражданскому населению от издания «Бумага»

Как можно помочь

В Израиле и секторе Газа от войны пострадали уже тысячи мирных жителей. Вот как им можно помочь из России или из-за границы Список инициатив помощи гражданскому населению от издания «Бумага»