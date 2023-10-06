Жители Москвы принесли цветы к памятнику Лесе Украинке в память о погибших в Харьковской области

В Москве у памятника Лесе Украинке появились цветы в память о погибших в результате российского ракетного удара по поселку Гроза в Харьковской области. Об этом сообщила журналистка Юлия Азарова, опубликовавшая фотографии и видео с цветами у памятника.

«Мои друзья сейчас у памятника Лесе. Рассказывают, что в магазине по соседству почти раскуплены желтые и синие цветы. Синие и желтые ленточки тоже кончились. Говорят, люди идут весь день, но коммунальщики, судя по всему, оперативно все убирают», — написала Азарова.

Позже она обновила свой пост, добавив, что сотрудник коммунальных служб «все снес», пригрозив вызовом полиции.

Фотографии с цветами у памятника также опубликовала «Новая газета Европа».

Российские военные 5 октября нанесли ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области. Там проходили поминки по украинскому военному. В результате погибли 52 человека. В ночь на 6 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Ранения получили 30 человек, в том числе 11-месячный младенец, погибли 10-летний мальчик и его бабушка.

Возле памятника Лесе Украинке в Москве не в первый раз появляется стихийный мемориал. В конце апреля 2023 года жители российской столицы несли цветы к памятнику в память о мирных жителях Украины, погибших в ночь на 28 апреля в результате российских ракетных ударов. Тогда в Умани в Черкасской области ракета попала в девятиэтажный дом, в результате погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

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