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В Харькове убиты 10-летний мальчик и его бабушка. Ей было 68 лет
Город снова под ракетным обстрелом. Посмотрите, что там происходит
1 минута
11:09, 6 октября 2023
Российские войска в ночь на 6 октября нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава области Олег Синегубов.
По последним данным
, ранения получили 28 человек, в том числе 11-месячный младенец, погибли 10-летний мальчик и его бабушка. Днем ранее в Харьковской области в результате ракетного обстрела кафе в селе Гроза, где проходили поминки, погибли 52 человека.
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