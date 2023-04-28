Москвичи принесли цветы к памятнику Лесе Украинке в память о погибших в Умани и Днепре. Полиция убрала мемориал, посоветовав скорбящим «валить на Украину»

В центре Москвы возле памятника Лесе Украинке появились цветы с табличкой «Умань. Днепр» в память о мирных жителях Украины, погибших в ночь на 28 апреля в результате российских ракетных ударов.

Как сообщает Astra, вечером к памятнику приехали полицейские, которые начали фотографировать цветы и тех, кто их приносит. У некоторых пытались спрашивать домашний адрес.

По словам очевидцев, один из полицейских посоветовал москвичкам, возложившим цветы к памятнику, «валить на Украину».

Затем сотрудники правоохранительных органов собрали все цветы и выкинули их.

В ночь на 28 апреля российские войска нанесли серию ракетных ударов по Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего были выпущены 23 ракеты, из которых 21 была сбита. В Умани в Черкасской области ракета попала в девятиэтажный дом, в результате чего, по последним данным, погибли 23 человека, в том числе четверо детей. В Днепре при обстреле был разрушен частный дом, погибли женщина и двухлетняя девочка.

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