«Соответствует национальным интересам». Вячеслав Володин заявил, что Госдума обсудит отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, написал в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — написал Володин.

В своем посте спикер Госдумы также упомянул заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им накануне во время выступления на «Валдае». В частности, президент тогда заявил, что Россия провела «последнее успешное испытание» межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. Россия ратифицировала документ, а США и Китай — нет. В последний раз ядерные испытания Россия и США проводили в 1990-м и 1992 году соответственно.

В феврале 2023 Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре с США о сокращении стратегических вооружений, который устанавливал, что каждая из стран может иметь только ограниченное количество ядерных боеголовок и баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Тогда же он заявил, что если США проведут ядерные испытания, Москва ответит тем же.

В конце сентября президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и друг Владимира Путина Михаил Ковальчук заявил, что Россия в ответ на «агрессивные действия Запада» должна провести испытания ядерного оружия на Новой Земле.

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