Налоговый комитет Узбекистана пригрозил заблокировать Yandex Go

Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана потребовал, чтобы сервис заказа такси Yandex Go зарегистрировался в качестве налогового резидента страны и начать платить установленные налоги, иначе сервис будет заблокирован.

В сообщении в телеграм-канале налоговой службы сказано, что сервис также должен предоставлять клиентам «автоматически формируемый фискальный чек».

«В случае невыполнения выше указанных требований до 1 декабря 2023 года, Налоговый комитет направит в Министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании „Yandex.Go“ в качестве агрегатора на территории Узбекистана», — заявили в налоговом комитете.

В компании «Яндекс» сообщили РБК, что Yandex Go работает в Узбекистане в штатном режиме и продолжит это делать.

«Мы находимся в диалоге с Налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики. Фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоемкий процесс с точки зрения интеграции. Мы — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с ГНК по этому направлению», — сообщили в «Яндексе».

«Медуза» в августе выпустила расследование о том, что все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango (или Yandex Go), сейчас хранятся в российских дата-центрах — и с 1 сентября к ним сможет получить доступ ФСБ. После выхода расследования власти Финляндии и Норвегии запретили передавать в Россию данные клиентов «Яндекса», а власти Молдовы предложили, чтобы агрегаторы такси не передавали данные о поездках за пределы Евросоюза.

В самом «Яндексе» утверждали, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена». В компании уверяли, что после 1 сентября «эта логика не изменится».

В 2019 году данные о поездках на такси, выданные «Яндексом» российским полицейским, позволили сфабриковать уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики. Среди выданных данных были поездки Голунова за пределами России, в частности, в офис «Медузы» в Латвии.

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