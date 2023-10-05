Политик Алексей Навальный, приговоренный к 19 годам колонии особого режима по нескольким «экстремистским» статьям, призвал считать День памяти жертв политических репрессий, который в России отмечают 30 октября, Днем политзаключенных.

30 октября 1974 года, напомнил Навальный, политзаключенные Кронид Любарский и Алексей Мурженко в Дубровлаге учредили День политического заключенного. «Главным жестом солидарности в этот день сталa символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди», — пишет Навальный, добавляя, что многие заключенные считали «последним делом» принимать пищу в этот день, несмотря на то, что за голодовку их ждало наказание.

«Советская система развалилась, и в какой-то момент нашей истории политических заключенных в России не осталось. Вместо Дня политзаключенного стали проводить День памяти жертв политических репрессий», — пишет Навальный.

В канун Дня памяти жертв политических репрессий «Мемориал» много лет проводил акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня в Москве. «Сегодня, в 2023-м году, „Мемориала“ больше нет, он официально ликвидирован властью. А политзаключенные снова есть, и много. Власть в России возвращается к своим корням: арестам, репрессиям, закрытым процессам, демонстративному беззаконию под вывеской „суд“», — указывает Навальный.

В этой ситуации, пишет он, «мы считаем правильно и нам обратиться к корням и традициям».

Мы призываем всех политзаключенных и тех, кто хочет выразить им поддержку, присоединиться к акции и отказаться от приема пищи в этот день.

Призыв провести голодовку в поддержку политзаключенных также поддержали Владимир Кара-Мурза, Вадим Останин, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Илья Яшин. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы и признаны политзаключенными.