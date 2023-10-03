Российские власти объявили в розыск Алексея Арестовича

Российские власти объявили в розыск бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщает ТАСС.

Согласно карточке в базе МВД, Арестовича разыскивают по уголовной статье. Какой именно, не уточняется.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в список «террористов и экстремистов». Он был внесен в реестр с пометкой в виде звездочки (*). Росфинмониторинг не объясняет, что означает эта пометка. «Российская газета» считает, что звездочками «отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму».

Заведено ли против Арестовича уголовное дело в России, неизвестно. В самопровозглашенной ДНР (еще до аннексии региона Россией) против него возбудили дело о призывах к экстремистской деятельности. До этого Генпрокуратура Беларуси отчиталась о возбуждении дела в отношении Арестовича по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

В начале 2023 года Алексей Арестович ушел с поста внештатного советника главы офиса президента Украины после того, как в одном из стримов заявил, что российская ракета, ставшая причиной гибели 45 человек в Днепре, попала в жилой дом в результате работы украинской ПВО.

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