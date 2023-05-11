Артура Смольянинова и Алексея Арестовича включили в российский список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова в список «экстремистов и террористов», следует из данных реестра.

Кроме того, в список добавили бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

При этом Арестович внесен в реестр с пометкой в виде звездочки (*). Росфинмониторинг не объясняет, что означает эта пометка. «Российская газета» уточняет, что звездочками «отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму».

Преследование Артура Смольянинова в России началось после того, как «Новая газета. Европа» в январе 2023 года опубликовала его интервью, в котором актер, в частности, заявил, что гипотетически участие в боевых действиях он бы принимал только на стороне Украины. Вскоре после этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера, а 13 января Минюст РФ внес Смольянинова в реестр «иноагентов».

Алексей Арестович ушел с поста внештатного советника офиса президента Украины после того, как в одном из стримов заявил, что российская ракета, ставшая причиной гибели 45 человек в Днепре, попала в жилой дом в результате работы украинской ПВО.

Неизвестно, заведено ли против Арестовича уголовное дело в России, однако в самопровозглашенной ДНР (еще до аннексии региона) против него возбудили дело о призывах к экстремистской деятельности. До этого Генпрокуратура Беларуси отчиталась о возбуждении дела в отношении Арестовича по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

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