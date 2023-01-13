Актера Артура Смольянинова объявили «иностранным агентом»

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Минюст РФ расширил список «иностранных агентов».

В обновленный перечень вошли актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, бывший глава в Перми Сергей Ухов, блогер и бывший священник Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов и украинский телеведущий Александр Шелест.

Артур Смольянинов в интервью, опубликованном 6 января в издании «Новая газета. Европа», сказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, он бы воевал на стороне Украины, и что его не интересует, «что останется от России». Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны российских политиков и чиновников; глава СК Александр Бастрыкин через несколько дней потребовал завести на актера уголовное дело.

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