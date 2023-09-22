ВШЭ переименовала курс «Введение в гендерные исследования». Теперь он называется «Введение в женские и мужские исследования»

На сайте Высшей школы экономики (ВШЭ) курс «Введение в гендерные исследования» факультета социальных наук, рассчитанный на 2023-2024 год, переименовали во «Введение в женские и мужские исследования». Внимание на это обратило издание «Бумага».

При этом в аннотации к курсу слова «гендер» и «гендерный» сохранились. В частности, на сайте ВШЭ говорится, что программа должна познакомить студентов с инструментами измерения гендерного неравенства в государствах, а также основными современными гендерными подходами — постмодернизмом, транснационализмом, интерсекционализмом и квир-теорией.

Кроме того, в рамках курса студенты должны научиться ориентироваться в круге понятий таких как «роли, стереотипы, гендер, гендерные отношения, гендерный порядок, гендерный режим, гендерная система, гендерный контракт».

С чем именно связано переименование курса, который в вузе преподают с 2019 года, неизвестно.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии», а также «навязывание информации» о гомосексуальности и трансгендерном переходе.

После принятия закона книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона, из сериалов и игр начали вырезать упоминания об однополых отношениях. С июня российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы начали штрафовать за «пропаганду ЛГБТ» среди несовершеннолетних в фильмах и сериалах, размещенных на этих платформах.

В марте 2023 года издание «Проект» сообщило, что дирекция ВШЭ по правовым вопросам разослала в подразделения вуза памятку, в которой сотрудников обязали изъять из библиотеки любую литературу с «пропагандой ЛГБТ».

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