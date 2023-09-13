Семья арестованного в России журналиста Эвана Гершковича попросила ООН помочь его освободить

Семья корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже, обратилась к ООН с просьбой помочь в его освобождении. Об этом сообщает Reuters.

Родственники Гершковича направили петицию в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.

«В этом заявлении объясняется, что задержание Эвана является нарушением прав человека и что Россия должна немедленно освободить его. Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой», — сказал журналистам отец журналиста Михаил Гершкович.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «ни одна семья не должна наблюдать, как ее близкого человека используют в качестве политической пешки».

«Это именно то, что делает президент Путин. Действия России выходят за рамки жестокости. И они являются нарушением международного права», — добавила она.

В конце марта корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ). С начала апреля он находится в СИЗО «Лефортово». 24 августа Лефортовской районный суд Москвы продлил арест журналиста до 30 ноября.

По версии ФСБ, корреспондент якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК «по заданию американской стороны». Гершкович обвинения отрицает. «Медуза» сообщала, что перед задержанием в Екатеринбурге Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод». Одновременно с Гершковичем задержали семейную пару из Нижнего Тагила — сотрудников «Уралвагонзавода». Кроме того, в апреле задержали пиарщика Ярослава Ширшикова, который первым рассказал о задержании Гершковича. В июне Ширшикова отпустили из СИЗО.

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