Екатеринбургского пиарщика, который встречался с журналистом WSJ Гершковичем незадолго до его ареста, отпустили из СИЗО

Пиарщику Ярославу Ширшикову из Екатеринбурга изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, сообщает издание Itʼs My City. Такое решение, по словам адвоката Ширшикова Федора Акчермышева, суд принял «с учетом его личности и социального положения». Нет оснований полагать, заявил адвокат, что его подзащитный скроется.

Ширшиков был задержан в апреле по подозрению в «оправдании терроризма». Поводом для уголовного дела, как сообщалось, послужил пост пиарщика в телеграме, в котором он не выразил сожаления по поводу «военкора» Владлена Татарского.

Ширшиков в марте сопровождал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича во время его рабочей поездки в Екатеринбург и одним из первых сообщил об исчезновении журналиста (позднее выяснилось, что Гершкович задержан). Пиарщик также рассказывал, что Гершкович, в частности, планировал писать об отношении жителей Урала к вторжению в Украину.

Журналиста Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Освободить журналиста потребовали крупнейшие американские СМИ и власти США, но российские правоохранительные органы оставили Гершковича под стражей.