Игорю Стрелкову продлили арест на три месяца

Мещанский районный суд Москвы продлил до 18 декабря арест бывшему офицеру ФСБ Игорю Стрелкову (Гиркину), который находится в СИЗО по делу об экстремизме, сообщает «Медиазона».

На продлении ареста настаивало ФСБ, мотивируя это тем, что следствию необходимо время, чтобы «произвести ряд процессуальных действий» и дождаться психолого-линвистической, молекулярно-генетической, дактилоскопической и баллистической экспертиз. Супруга Стрелкова Мирослава Регинская сказала «Медиазоне», что не знает, с чем связана баллистическая экспертиза.

Стрелков просил назначить ему домашний арест. В суде он сослался на плохое состояние здоровья и то, что не собирается скрываться от следствия. «Я нахожусь в розыске Интерпола, я приговорен заочно к пожизненному заключению, поэтому возможность скрыться за рубежом для меня видится абсурдной. Скрыться же на территории РФ я не считаю возможным, потому что я не признаю предъявленного мне обвинения и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде», — заявил Стрелков.

Игоря Стрелкова, руководившего войсками самопровозглашенной ДНР в 2014 году, арестовали в Москве 21 июля по обвинению в экстремизме из-за двух постов в его соцсетях: об аннексированном Крыме и выплатах военнослужащим. В начале августа стало известно, что дело Стрелкова засекретили.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года, в результате которого погибли почти 300 человек. По данным обвинения, Стрелков запросил из России поставку ЗРК «Бук», из которого впоследствии сбили самолет.

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