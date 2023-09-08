Зеленский заявил, что война в Украине «замедляется», а Россия «останавливает контрнаступление», потому что ВСУ «нет в небе»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия, ужесточение санкций и предоставление помощи Украине замедляются. Об этом он сказал, выступая на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии «Будущее решается в Украине». Слова Зеленского приводит его пресс-служба:

Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты.

Зеленский подчеркнул, что на продвижение украинских войск, ведущих наступательную операцию, влияет западное оружие, в том числе поставки самолетов.

Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр — это человеческая жизнь… Людей теряем ежедневно… Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторики. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление. Освобождение нашей территории. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление.

В августе Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине истребители F-16 после того, как завершат обучение украинских пилотов. Нидерланды передадут 42 истребителя, Дания — 19. Также самолеты пообещала Норвегия. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби допустил в июле, что ВСУ получат истребители F-16 до конца 2023 года. США объявили, что в октябре начнут учить украинских пилотов управлять F-16.

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