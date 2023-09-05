Следствие ужесточило обвинение жителю Петербурга, у которого останавливалась подозреваемая в убийстве Владлена Татарского

Следственный комитет РФ переквалифицировал обвинение жителю Петербурга Дмитрию Касинцеву, в квартире которого задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве российского «военкора» Владлена Татарского. Новое обвинение предъявили 6 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Внимание на это обратила «Фонтанка».

Изначально Касинцева обвиняли в «несообщении о преступлении» (статья 205.6 УК, наказывается штрафом до 100 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года).

Теперь ему вменяют «укрывательство преступления» (часть 2 статьи 316 УК, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет).

«Осознавая причастность Треповой к совершению особо тяжкого преступления, он разрешил ей остаться в своей квартире и дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище», —сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выборгский районный суд Петербурга продлил Касинцеву срок домашнего ареста до 11 октября.

В Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, 2 апреля произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. Татарский погиб, 40 человек пострадали. По делу задержали Дарью Трепову, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Трепова под арестом. СК обвиняет ее по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Следственный комитет РФ в июне объявил журналиста Романа Попкова организатором покушения на Владлена Татарского. Тогда же журналиста объявили в розыск. Сам Попков причастность к убийству Татарского отрицал, а с Треповой, по его словам, он был знаком только в соцсетях.

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