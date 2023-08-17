На сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца завели уголовное дело об организации работы «нежелательной организации». У его соратников прошли обыски

Григорий Мельконьянц — сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голоса» — стал фигурантом уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника государственного информагентства, дело в отношении Мельконьянца возбуждено по части 3 статьи 284.1 УК РФ - «организация деятельности нежелательной организации».

В рамках расследования, сообщил источник РИА Новости, прошли обыски как у самого Мельконьянца, так и региональных координаторов «Голоса» в восьми регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Всего, пишет РИА Новости, обыски прошли у 14 человек.

Подробности дела не раскрываются. Официальных комментариев, в том числе из Следственного комитета РФ, на момент публикации новости не поступало.

Обновление: Об уголовном деле в отношении Мельконьянц сообщил ТАСС также со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным «Известий», в организации работы «нежелательной организации» также обвиняется координатор «Голоса» Владимир Егоров.

«Голос» был членом Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), которую в сентябре 2021 года объявили в России «нежелательной». У самого движения с августа 2021 года статус «иностранного агента».

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было образовано в 2013 году — после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация «Голос» была включена в реестр НКО — «иностранных агентов».

По статье 284.1 УК РФ ранее судили бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова (его приговорили к четырем годам лишения свободы) и политика Владимира Кара-Мурзу (в его деле также были обвинения в госизмене и распространении «фейков» о российской армии, приговор — 25 лет колонии строгого режима).

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Чем занимается «Голос»

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