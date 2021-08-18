Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство юстиции России внесло движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр «иностранных агентов», куда попадают организации, не имеющие юридического лица в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Голос» стал первой организацией, внесенной в этот реестр.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц назвал внесение движения в реестр «максимально демонстративной атакой» на независимых наблюдателей перед выборами в Госдуму и выразил уверенность, что произошедшее можно воспринимать как «серьезный сигнал о готовящихся фальсификациях». Он сообщил, что движение продолжит работу и будет маркировать материалы в соответствии с требованиями для «иностранных агентов».

О планах по созданию нового реестра «иностранных агентов» специально для движений, у которых нет регистрации и юридических лиц в России, Минюст сообщил в феврале 2021 года.

Минюст ведет еще два реестра «иностранных агентов» — в один из них попадают зарегистрированные в России НКО, а в другой — средства массовой информации.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было образовано в 2013 году — после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация «Голос» была включена в реестр НКО — «иностранных агентов». В 2016 году ассоциацию ликвидировал суд по иску Минюста.

Читайте также

Будьте готовы податься в «иноагенты». Иначе — штраф и, возможно, пять лет тюрьмы Мы не шутим, вот четыре факта о новых законах (и одна утешительная новость)

Читайте также

Будьте готовы податься в «иноагенты». Иначе — штраф и, возможно, пять лет тюрьмы Мы не шутим, вот четыре факта о новых законах (и одна утешительная новость)

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег