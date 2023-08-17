Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота морским дроном
Минобороны России заявило, что вечером 17 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря — в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
Ведомство утверждает, что «в ходе отражения атаки» украинский морской дрон уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Минобороны также заявило, что морской дрон цели не достиг.
«В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи», — говорится в сообщении.
Утром 4 августа Минобороны РФ объявило, что отразило атаку двух безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийска. Мэр города Андрей Кравченко говорил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». При этом российские военные телеграм-каналы сообщили, что «Оленегорский горняк» получил повреждения во время атаки морских дронов.
На следующий день Росморречфлот сообщил, что российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения в результате атаки морского дрона. В этот момент судно находилось на подходе к Керченскому проливу.