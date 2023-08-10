«Яндекс» ведет переговоры о продаже сервиса такси Yango Israel
Компания «Яндекс» ведет переговоры о продаже своего сервиса Yango Israel, сообщает местное издание Calcalist со ссылкой на источники.
Как пишет издание, это связано с требованием правительства России с 1 сентября предоставить ФСБ доступ к данным о поездках клиентов такси во всех странах присутствия сервиса. В самом «Яндексе» отрицают проведение переговоров о продаже.
Как отмечает Calcalist, продажа Yango израильской компании разорвет связи сервиса с Россией и, помимо прочего, сможет сделать его более конкурентноспособным на израильском рынке.
В Израиле под брендом Yango, помимо такси, работают сервис аренды самокатов Yango Wind, а также служба доставки Yango Deli.
8 августа на «Медузе» вышло расследование, авторы которого выяснили, что все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango (или Yandex Go), сейчас хранятся в российских дата-центрах. С 1 сентября к ним сможет получить доступ ФСБ.
После выхода расследования Финляндия и Норвегия запретили передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси «Яндекса». Грузинская служба защиты данных начала проверку компании.
В самом «Яндексе» уверяют, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена» и что после 1 сентября «эта логика не изменится».
В 2019 году данные о поездках на такси, выданные «Яндексом» российским полицейским, позволили сфабриковать уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому сотрудники полиции подбросили наркотики.