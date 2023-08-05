Выпускница СПбГУ, проводившая акцию в поддержку Елены Милашиной, рассказала, что не поступила в магистратуру, так как ей занизили баллы

Выпускница журфака СПбГУ Елизавета Антонова, проводившая акцию в поддержку журналистки Елены Милашиной, заявила, что не поступила в магистратуру вуза, так как ей занизили вступительные баллы. Об этом она рассказала «Бумаге».

Приемная комиссия выставила журналистке 29 баллов, тогда как минимальный порог для поступления в магистратуру составляет 30 баллов. По словам Антоновой, приемная комиссия обвинила ее в подделке рекомендательного письма от декана журфака Анатолия Пуя, при этом у других поступающих приняла аналогичное письмо.

Комиссия также не зачислила баллы за обоснование выбора обучения в СПбГУ, опыт работы и другие критерии. По словам Антоновой, комиссия выставила баллы, которые практически нельзя занизить — за отсутствие грамматических ошибок в письме, сертификат о знании иностранного языка и наличие диплома. Ей также не зачли баллы за прохождение дополнительных образовательных курсов, так как они начисляются только при наборе 65 баллов.

Антонова подала апелляцию, но приемная комиссия отказалась пересматривать свое решение и не стала его аргументировать.

В разговоре с «Бумагой» Антонова заявила, что не может точно утверждать, что ее не приняли в магистратуру из-за пикета в поддержку Милашиной или сотрудничество с независимыми СМИ. «Учитывая, что студентов отчисляют за участие в антивоенных акциях и просто за пацифистскую позицию, то разумеется, подозрения возникают», — сказала журналистка.

6 июля выпускницы журфака СПбГУ провели акцию в поддержку журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, которую избили в Чечне. На вручении дипломов две студентки развернули плакат с портретом Милашиной и подписью «Лицо российской журналистики». Они объясняли, что таким образом хотели поддержать Милашину. «Сломанные в 14 местах пальцы — это та цена, которую сейчас платят за правду и возможность ее доносить людям», — говорила одна из выпускниц.

В начале июля Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Грозном. В Чечню они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягкий тканей, у Немова — ножевое ранение, множество гематом и ушибов.

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