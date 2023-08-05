Навального освободили от ответственности по четырем эпизодам «экстремистского дела» из-за истечения сроков давности

Московский городской суд освободил политика Алексея Навального от уголовной ответственности по четырем эпизодам дела об «экстремизме» из-за истечения сроков давности. Об этом 4 августа объявил судья Мосгорсуда Андрей Суворов, зачитывая приговор политику, обратила внимание «Медиазона».

Издание ознакомилось с аудиозаписью из суда. Из нее следует, что оппозиционера освободили от ответственность по статьям:

о реабилитации нацизма (наказание один год заключения);

о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (наказание два года заключения с запретом на три года пользоваться интернетом);

о создании НКО, посягающей на права граждан (наказание два года заключения);

о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК, наказание три года заключения).

Таким образом, суд признал Навального виновным в финансировании экстремизма (часть 2 статьи 282.3 УК), создании экстремистского сообщества (часть 3 статьи 282.1 УК) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).

По первым двум статьям политику суммарно назначили 15 лет колонии и полтора года ограничения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Ему также запретили в течение девяти лет писать в интернете. По третьей статье Навальному назначили четыре года лишения свободы с запретом пользоваться интернетом в течение двух лет.

Зачитывая приговор, судья заявил, что Навальный проведет 19 лет в колонии с учетом уже отбытого срока. Политик находится под стражей с января 2021 года, следовательно, он выйдет из колонии в конце 2030-х годов.

4 августа Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 Владимирской области приговорил Навального к 19 годам лишения свободы в колонии . Бывшего технического директора ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного приговорили в совокупности к восьми годам колонии общего режима.