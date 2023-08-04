Российский политик Алексей Навальный прокомментировал приговор, который ему вынесли по делу об «экстремизме». Заявление оппозиционера опубликовано в его соцсетях.

«19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима.Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению», — заявил Навальный.

Адвокаты подтвердили, что Мосгорсуд назначил Алексею Навальному 19 лет лишения свободы в колонии особого режима, а сотруднику штабов Навального Даниэлю Холодному — восемь лет общего режима.

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