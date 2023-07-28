«Верстка»: администрация президента была против сохранения призыва с 18 лет, но Минобороны убедило Путина, что солдат не хватает

Политический блок администрации президента был против сохранения призыва с 18 лет, однако Минобороны убедило Владимира Путина, что армии не хватает солдат, сообщает «Верстка» со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, администрация президента выступала против расширения рамок призыва и изменения закона о повестках, чтобы не усиливать негативный фон накануне президентской кампании в 2024 году. По их мнению, непопулярные решения, связанные с войной, могут ударить по рейтингу власти и лично Путина.

Но в Кремле потом «посчитали статистику», связанную с потерями в ходе войны с Украиной, после чего было принято решение поддержать непопулярные изменения в военное законодательство, утверждает политтехнолог, работающий с администрацией президента.

По словам другого источника «Верстки», за максимальное расширение сроков призыва выступало Минобороны. Ведомство убедило в необходимости этого решения президента, однако не стало договариваться с представителями парламента и сотрудниками департаментов президентской администрации.

Такой подход проявился в выступлениях двух влиятельных сенаторов — Виктора Бондарева и Андрея Клишаса, — которые высказались против сохранения нижней планки призыва. Однако решающее слово осталось за президентом, который прислушался к аргументам военных о нехватке солдат, пишет «Верстка».

Депутаты Госдумы 25 июля сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет. Изменить границы призывного возраста предложило Минобороны России в декабре 2022 года. Тогда речь шла о том, что нижнюю планку призывного возраста повысят с 18 лет до 21 года, а верхнюю — с 27 лет до 30 лет. В таком виде законопроект и был принят Госдумой в первом чтении. Ко второму чтению депутаты решили повысить только верхнюю планку возраста призыва, а нижнюю оставить на уровне 18 лет.

В тот же день депутаты одобрили и другие документы, ужесточающие законодательство о военной службе. Например, мобилизованным и призывникам с момента выписки повестки запретили выезжать за границу, хотя недавно принятый закон об электронных повестках предполагал, что запрет на выезд будут накладывать только через семь дней после публикации в реестре повесток. Кроме того, Госдума решила увеличить штрафы за неявку в военкомат вплоть до 30 тысяч рублей (раньше максимальный штраф составлял три тысячи рублей).

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