Опубликованы поправки к закону о военной службе. Депутаты предлагают призывать в армию с 18 до 30 лет. Поправки примут сегодня

В базе законодательной деятельности Госдумы опубликовали поправки, предложенные ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. Согласно поправкам, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. При этом переходный период не предусмотрен.

Ранее о том, что нижний предел призывного возраста останется прежним, а поднимут лишь верхнюю границу, сообщал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Накануне он также заявил, что 25 июля Госдума планирует рассмотреть эти поправки сразу во втором и третьем чтениях.

Обновлено. В беседе с «Интерфаксом» утром 25 июля Картаполов так обосновал новые поправки: «Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция».

Против сохранения нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет выступали главы двух комитетов Совета Федерации — председатель комитета по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В частности, Бондарев заявил, что нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, а верхняя — 30 лет, либо действующие границы — 18-27 лет — не должны меняться, «чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст».

Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет в рамках реформы армии в конце 2022 года предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет был одобрен Госдумой в первом чтении в середине июня. Документ предусматривает внесение поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». В частности, в нем предлагалось постепенное повышение нижней возрастной границы призыва: в 2024 году с 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.