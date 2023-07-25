Навальный назвал Стрелкова политическим заключенным

Российский политик Алексей Навальный заявил, что считает арест бывшего офицера ФСБ незаконным. Заявление политика опубликовали в его соцсетях.

«До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным», — заявил Навальный.

По его словам, Стрелкова задержали не по обвинению в крушении малайзийского «боинга» в Донецкой области в июле 2014 года, а «по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме». «Говоря просто — за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина», — заявил Навальный.

Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров «Боинга» должен быть расследован Россией, а все виновные — понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто — за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина. Безусловно, критика Стрелкова — это критика справа. Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И давал советы, как половчее есть людей. И как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну. Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие.

Игорь Стрелков арестован 21 июля по обвинению в экстремизме из-за двух постов в его соцсетях. Он не признает вину. РБК сообщал, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера.

Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии обвинения, Стрелков запросил из России поставку ЗРК «Бук», из которого впоследствии сбили самолет, в котором находились 298 человек.

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