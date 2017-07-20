Навальный против Стрелкова. Дебаты Как главный российский оппозиционер спорил с участником войны на востоке Украины

Теперь Гиркин. Единственное, чем я могу оправдаться перед соратниками. Им я тоже не могу рассказать об условиях, которые мне предъявили. Но я ничего не получил ни за свое так называемое бегство, ни за службу. Я сейчас живу так же как до Крыма и даже хуже. Живу на зарплату и военную пенсию.