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Навальный против Стрелкова. Дебаты Как главный российский оппозиционер спорил с участником войны на востоке Украины
В начале июля Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году был одним из самых известных участников военного конфликта на востоке Украине, вызвал на дебаты самого заметного российского оппозиционера Алексея Навального. И тот согласился. Участники дебатов спорили о войне на Украине, статусе Крыма и коррупции в России.
Мы тоже благодарим всех, кто был с нами. Вообще это было интереснее «прямой линии» Путина, честно говоря.
Что это было.
Зыгарь: благодарю аудиторию, что она это выдержала.
Патриотизм — это не с винтовкой бегать, а улучшать жизнь русских людей в России.
Навальный: Я хотел разоблачить утверждение, что патриотизм — это романтическое убеждение. Потому что в России все плохо. Дороги и больницы.
Навальный ничего не изменит. Не понять, разочарован Стрелков Навальным или рад, что его опасения подтвердились.
Гиркин: Я пришел узнать, действительно ли Навальный думает то что говорит. К сожалению да.
Ради шоу снова кинули монету!
Зыгарь задает главный вопрос: Зачем вы пришли на эти дебаты?
Зыгарь заметил, что верно, поскольку шоу не получилось все равно.
Я не собираюсь быть клоуном, резюмирует Гиркин, и устраивать шоу.
Теперь Гиркин. Единственное, чем я могу оправдаться перед соратниками. Им я тоже не могу рассказать об условиях, которые мне предъявили. Но я ничего не получил ни за свое так называемое бегство, ни за службу. Я сейчас живу так же как до Крыма и даже хуже. Живу на зарплату и военную пенсию.
Навальный будет отвечать, почему он мало пишет в твиттере про сторонников. Говорит, что пишет, но эти записи теряются в потоке твитов про все остальное. Мы делаем все возможное, чтобы защитить каждого человека. Мы боремся с Левиафаном, и спасибо тем, кто видит большую картину.
Вопрос от зрителей: Вам обоим наплевать на обычных людей.
Зыгарь начал говорить поверх участников: Они уже час называют друг друга Путиным
Вообще смотреть это довольно тяжело, что и говорить.
Вместе с нами дебаты, судя по ютьюбу, смотря не меньше 120 тысяч человек.
Стрелков: Ваш план приведет к еще большему количеству беженцев. Когда сдадите Донбасс, возникнет вопрос Крыма. Примирения не будет. Война неизбежна.
Но Навальный говорит, что для начала Кадырова надо проверить на причастность к убийству Бориса Немцова.
Непонятно, зачем Зыгарь спросил сразу про Кадырова.
Зыгарь: Что нужно сделать с руководителями ДНР и ЛНР и заодно с Рамзаном Кадыровым?
Навальный: Это вопрос Минска-2, где прописана амнистия.
Без воссоединения народа мы не имеем права строить новую Россию. К тому же это невозможно. Несгибаемый Стрелков.
Вопрос Стрелкову: Стало ли кому-то на Украине лучше после того, что вы сделали там в 2014 году?
Говорить о том, стало или не стало, можно будет только по итогам. Без полного воссоединения русского народа возрождение нашей страны невозможно.
Навальному вопрос: считает ли он Стрелкова военным преступником? И как его нужно судить?
Навальный говорит, что не хочет вешать ярлыки. Если он убивал не комбатантов, если занимался мародерством, то он будет военным преступником, но признать его таковым может только суд.
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Слово чести, клянусь на Библии. Мама
Зыгарь читает вопрос про «птичкопад». Почему сперва сообщили о сбитом самолете, а потом стерли? Гиркин говорит, что не был ни в одной из соцсетей и нигде ничего не писал, кроме какого-то форума «Антиквариат»
Стрелков: Вы еще хуже чем Путин, потому что вы хотите отдать Донбасс обратно Украине.
Я ушел с Донбасса, потому что мне были выставлены такие условия. Какие условия, я вам сказать не могу. Как офицер.
Главная претензия Стрелкова к Путину: когда можно было присоединить все «русские регионы» Украины, он этого не сделал.
Навальный: А почему вы сейчас не там? Боитесь?
Стрелков: Я пришел на Донбасс не развязывать войну, а защищать право русского народа на самоопределение.
Разговор такой.
— В 1995 году я поехал добровольцев в Чечню.
— И что мне теперь сказать? Молодец.
— А после защиты диплома поехал воевать в Приднестровье?
— И что?
Навальный: Я патриот, а вы лицемер.
«Я делаю вывод, что вы никогда не были националистом, и очень сомнительно, что вы патриот,» — бросает Стрелков. Звучит как приговор.
Русские Украины подвергались моральному геноциду, говорит Стрелков, критикуя Навального.
Все же стоит отметить, что международное расследование установило: «Боинг» был сбит из «Бука», который привезли из России.
Ну, другого мы и не ждали.
Стрелков: Ополчение Боинг не сбивало. У меня были только ЗРК Игла и Стрела. Сбивать нам было нечем, больше ничего сказать не могу.
Вопрос Стрелкову: Кто сбил Боинг?
Навальный: Я как президент России, что должен делать с полутора миллионами беженцев?
Снова он за свое.
Плохой мир лучше хорошей войны, говорит Навальный. Россия не может себе позволить вести войну.
А, вот: Война, которую вы начали, это дорогая вещь, которая уничтожает экономику России.
Но пока что Навальный рассказывает, как в России стало хуже жить пенсионерам. Интересно, как кон выйдет на Донбасс.
Картинка из МДК.
Начинаем 3 раунд, Донбасс и Крым.
Вопрос Гиркину: бывали вы в странах Запада?
— Только в Югославии. Но моя сестра бывала.
Да или нет, спрашивает Зыгарь Навального!
Зыгарь: Мы поддерживаете тотальные санкции против России?
Навальный: Конечно, я за секторальные санкции, и за санкции против олигархов.
Блиц от Зыгаря, потом раунд!
Теперь Стрелков ностальгирует по социалистической системе — глобальный противник заставлял США восстанавливать страны, а теперь они все страны только разрушают.
Вопрос Стрелкову: А что такое, собственно, Запад, который вызывает негодование?
— Группа наиболее развитых стран, НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами. Истеблишмент США.
Навальный недоволен, поскольку, по его мнению, это не монолитное объединение. А Гиркин уверен, что сколько бы западные страны не ругались, они все равно будут против России.
Вопрос о том как нормализовать отношения. Навальный: выполнить Минские соглашения, добиться отмены санкций, но вообще нормализация это демагогия, потому что у Запада свои интересы, у России свои.
Зыгарь: тема Запада не очень волнует зрителей. А участников очень волнует. Чубайса даже вспомнили.
Михаил Зыгарь перед дебатами обещал не перебивать участников дебатов, но это невозможно. Потому что там такие споры начались. Но все как-то не про то. Не про экономику, а про Империю.
В сухом остатке: Навальный обещает улучшить жизнь россиян, Стрелков собирается объединять Малороссию, Великороссию и Белоруссию. Кстати, Малороссию недавно учредили…
Навальный: и что теперь, завтра воевать с Казахстаном и Белоруссией? Это, говорит Стрелков, демагогия. Правда?
Игорь Стрелков говорит, что хоть и монархист, но понимает — восстановить монархию не получится. Мало того, не получится и восстановить Российскую империю — по крайней мере, Финляндию и Польшу присоединить не получится.
Гиркин на полном серьезе говорит, что восстановить монархию образца 1917 года невозможно, потому что тогда все были верующими, а царь был сакральной фигурой.
Зыгарь читает вопрос: как восстановить Россию в прежних границах и восстановить монархию. Тут уже никакого 2017 года.
Навальный напомнил, что мы в 2017 году. Ура! Это в ответ на то, что Стрелков начал говорить о границах, прочерченных большевиками.
Навальный: когда вы служили в ФСБ, я с Прилепиным манифест подписывал. Там было про объединение русского народа. Вы плохо знаете мою карьеру.
Стрелков хочет, чтобы Навальный ответил на его тезис о разделении большевиками русского народа. Почему Германии можно было объединиться, а русскому народу нельзя?
Там была непростая мысль на самом деле. Но да, смысл в том, что Россия находится под гнетом Запада.
Вопрос Навального Стрелкову про Запад: зачем рвать нити? Непонятно с кем — то ли с Западом, то ли с Путиным. Стрелков считает, что Путин и Ротенберги — оккупационные власти, поставленные Западом. Ну ладно.
Стрелков явно хочет, чтобы Россия вышла из Всемирной торговой организации. Навальный говорит, что так делать нельзя: не то нашим экспортерам придется непросто.
Навальный считает, что враг не Запад, а российские чиновники и правительство.
Навальный отвечает:
Отношения с Западом, с Востоком и Китаем я буду строить с учетом выгоды для россиян. Вы говорите: в 90-е в России все испортил Запад. Но вы знаете, что есть документы о том, что Путин обманом зарабатывал деньги еще в Петербурге. А еще: разве это Запад проводил залоговые аукционы в 1990-е?
Вообще чем дальше, тем больше понятно, что эти дебаты — очень странная затея. Навальный как будто будущий президент, хотя это очень большое допущение. Стрелков — вообще непонятно кто, откуда взялся и зачем.
Короче, Запад это враг. Теперь Навальный отвечает на вопрос Стрелкова: как будете противостоять попыткам раздробить Россию?
О, фотографии с дебатов появились.
Мне нравится, что Стрелков то в марксизм-ленининзм ударится, потом в историю! Я думал, мы тут про что-то современное пишем.
Стрелков отвечает на предъяву Навального, почему он клеймит Запад, это же чущь. Стрелков: потому что Западу невыгодна сильная Россия, а выгодна сырьевая труба. И так было со времен Петра I.
Зыгарю тоже ответы не понравились. Но дебаты есть дебаты, с коррупцией закончили, теперь говорят про Запад.
Мне больше понравился вопрос про оружие. Ответ не понравился ни на один!
РАУНД!
Навальный: не экспортировать за границу, строить НПЗ, продавать нефтепродукты. Плюс диверсификация экономики. Это позволит больше зарабатывать.
Вопрос Навальному: какая реформа будет ждать нефтяной и газовый сектор?
Стрелков: Оружие взял в Крыму, деньги там же. А на остальные вопросы как офицер я отвечать не буду, потому что ответ на это лишит меня моей офицерской чести.
Вопрос зрителей к Стрелкову: на чьи деньги вы заняли Славянск и где взяли оружие?
А, ну и поставить во главе спецслужб «дееспособных» людей.
О, Стрелков предлагает поставить во главе спецслужб честных людей — это запустит самоочищение.
Как победить коррупцию. Рецепт Игоря Стрелкова: России нужно отказаться от статуса «сырьевой трубы» для Запада.
Участники немного поспорили, но истина в споре не родилась, ответы Навального Стрелкова не устраивают, ответить по-другому Навальный не может. Обещает разогнать олигархов, Стрелков не верит. Ок.
Как вы собираетесь менять экономику? — вопрошает Стрелков. Навальный отвечает опять про базис и надстройку.
Обнаружил мнение по поводу дебатов Александра Бородая, первого премьер-министра ДНР. Он предполагал, что дебаты будут «занимательным» и «комичным» зрелищем. Ну, весьма занимательно!
Стрелков в ответ рассказывает о марксизме и политэкономии. Дескать, Навальный хочет менять надстройку, но не базис. Господи, это люди из 70-х.
Зато предлагает разрушить феодальный режим.
Монархию восстанавливать Навальный не собирается. Так и сказал.
Навальный: Свободный и честный суд — это не косметические перемены. Говорит, что его программа позволит даже Стрелкову участвовать в выборах.
Конечно, по сравнению с тем, чтобы установить монархию, предложения Навального по борьбе с коррупцией действительно лишь «косметические изменения» в текущей системе.
Стрелков переходит в наступление. «Вы ничего не собираетесь менять»
Можете улыбаться и качать головой, говорит Гиркин. Можете злиться или сердиться, как пел Валентин Стрыкало.
Стрелков: С 1991 года я никогда не поддерживал российскую власть и раньше тоже не поддерживал. И вообще я монархист.
Пока что это все довольно уныло. Обращения по имени-отчеству только добавляют уныния и нафталина.
Навальный удивлен, что Стрелков прозрел только после 2014 года, хотя давно националистов (идеологических сторонников Стрелкова) сажают в России.
И во время работы в ФСБ никогда не вешал! Потому что не доверял. Проницательно
Стрелков говорит, что больше не будет вешать у себя в кабинете портрет Путина!
Стрелков надеялся, что Путин очистит свое окружение! Навальный хотел было возразить, но Стрелков не повелся — дискуссия будет позже.
Но начал он с того, что много лет служил в ФСБ.
Стрелков: в 2014 году я поверил, что Путин осуществляет революцию сверху.
Вопрос Стрелкову: Вы осуждаете коррупцию, но зачем вы сидите под портретом Путина? Неужели вам неочевидно, что эти люди только хотят разбогатеть?
А теперь Зыгарь пересказывает претензии Навального к Стрелкову. Было бы лучше дать ему сразу прокомментировать ответ Навального.
Навальный очень уверенно говорит «когда я стану президентом» как будто это дело ближайшего будущего. Стрелков только потирает руками.
А, это еще не все. Независимые прокуроры, сокращение проверок и госрегулирования, реформа госзаказа. То есть не только желание!
Все дело, говорит Навальный, в желании! А остальное — потом: политическая конкуренция, независимые суды, свободные СМИ. Все это Навальный гарантирует.
Навальный: Я знаю, как победить коррупцию. Начало многообещающее.
Довольно странное решение — показывать два лица в одной картинке. Пока Навальный жестикулирует и вещает, Стрелков кивает и моргает. Редко.
Вопрос Стрелкова Навальному: Как вы будете бороться с коррупцией и ликвидировать финансовую олигархию?
Монета нашлась. Решка. Первым отвечает Навальный.
Кстати, не забывайте, что в онлайне есть чат. В нем можно обсуждать все-все-все. Например, чем камано лучше подброса монеты.
Хотят кинуть монету, но монеты НЕТ!
Зыгарь предложил сыграть в камень-ножницы-бумагу, чтобы решить, кто первым будет выступать. Но Стрелков не хочет, потому что это несерьезно!
Стрелков тоже в костюме — но кажется без галстука.
А вот и первый факап! Зыгарь хотел подвестись к сюжету, но что-то пошло не так. Видео в эфир не пошло, все 30 секунд выглядели глупо.
Навальный в костюме с красным галстуком. Стрелкова пока не показали.
(На канале Навального еще нет)
НА РОЙ ТВ НАЧАЛОСЬ!
На «Дожде» политологи рассуждают, зачем Стрелкову и Навальному дебаты. Консенсус такой: Стрелкову надо доказать, что он оппозиционер, Навальному — что он националист. Ну, примерно.
Телеканал «Дождь» показывает рассуждения политолога Бориса Кагарлицкого о дебатах. Он считает, что Стрелкову и Навального важен сам факт дебатов, поскольку у обоих «кризис жанра».
Формат, говорит Зыгарь, такой: будем сидеть за столом. Вопросы будут задавать как участники дебатов, так и зрители в студии. Ну и сам Зыгарь.
Кстати, есть два важных момента.
1. Дебаты проходят на территории Навального — в студии Фонда борьбы с коррупцией.
2. Накануне дебатов Навальный встречался с ведущим дискуссии, журналистом Михаилом Зыгарем. Встречался ли ведущий с другим участником дебатов, неизвестно.
Ведущий Михаил Зыгарь рассказывает, что кандидаты закончили накладывать грим. Хотел бы я на это посмотреть, но увы. Зыгарь разговаривает с корреспондентом «Дождя», трансляция у них в ФБ.
Пока не началось, нам с Вованом остается скинуться, где смотреть — на сайте Навального или на Рой ТВ. Нейтрального варианта, кажется, нет.
Ну вообще-то кое-что Навального и Стрелкова все же роднит — оба в той или иной степени не чужды идее национализма. Видимо, нам предстоит увидеть, чем национализм Навального отличается от национализма Стрелкова!
Добрый вечер! Последний политический онлайн, который вела «Медуза», был про дебаты Навального и Артемия Лебедева. Тогда спорили два человека (условно) одного круга, в каком-то смысле даже сторонники (хотя Лебедев и не хочет видеть Навального президентом, а Навальный вовсю критикует Лебедева за сотрудничество с властями). Сейчас все по-другому: Навальный и Стрелков — очевидные противники и совершенно из разных «тусовок». Навальный презирает российские власти за участие в конфликте на Украине, а Стрелков не только одобрял вмешательство в конфликт, но и участвовал в нем.