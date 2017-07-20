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Навальный против Стрелкова. Дебаты Как главный российский оппозиционер спорил с участником войны на востоке Украины

Обновлено: 18:23, 20 июля 2017

В начале июля Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году был одним из самых известных участников военного конфликта на востоке Украине, вызвал на дебаты самого заметного российского оппозиционера Алексея Навального. И тот согласился. Участники дебатов спорили о войне на Украине, статусе Крыма и коррупции в России.

Дебаты Live. Навальный vs. Стрелков
Навальный LIVE
Владимир Цыбульский

Мы тоже благодарим всех, кто был с нами. Вообще это было интереснее «прямой линии» Путина, честно говоря.

Константин Бенюмов

Что это было.

Константин Бенюмов

Зыгарь: благодарю аудиторию, что она это выдержала.

Константин Бенюмов

Патриотизм — это не с винтовкой бегать, а улучшать жизнь русских людей в России.

Константин Бенюмов

Навальный: Я хотел разоблачить утверждение, что патриотизм — это романтическое убеждение. Потому что в России все плохо. Дороги и больницы.

Константин Бенюмов

Навальный ничего не изменит. Не понять, разочарован Стрелков Навальным или рад, что его опасения подтвердились.

Константин Бенюмов

Гиркин: Я пришел узнать, действительно ли Навальный думает то что говорит. К сожалению да.

Владимир Цыбульский

Ради шоу снова кинули монету!

Константин Бенюмов

Зыгарь задает главный вопрос: Зачем вы пришли на эти дебаты?

Владимир Цыбульский

Зыгарь заметил, что верно, поскольку шоу не получилось все равно.

Константин Бенюмов

Я не собираюсь быть клоуном, резюмирует Гиркин, и устраивать шоу.

Константин Бенюмов

Теперь Гиркин. Единственное, чем я могу оправдаться перед соратниками. Им я тоже не могу рассказать об условиях, которые мне предъявили. Но я ничего не получил ни за свое так называемое бегство, ни за службу. Я сейчас живу так же как до Крыма и даже хуже. Живу на зарплату и военную пенсию.

Константин Бенюмов

Навальный будет отвечать, почему он мало пишет в твиттере про сторонников. Говорит, что пишет, но эти записи теряются в потоке твитов про все остальное. Мы делаем все возможное, чтобы защитить каждого человека. Мы боремся с Левиафаном, и спасибо тем, кто видит большую картину.

Константин Бенюмов

Вопрос от зрителей: Вам обоим наплевать на обычных людей.

Константин Бенюмов

Зыгарь начал говорить поверх участников: Они уже час называют друг друга Путиным

Константин Бенюмов

Вообще смотреть это довольно тяжело, что и говорить.

Владимир Цыбульский

Вместе с нами дебаты, судя по ютьюбу, смотря не меньше 120 тысяч человек.

Константин Бенюмов

Стрелков: Ваш план приведет к еще большему количеству беженцев. Когда сдадите Донбасс, возникнет вопрос Крыма. Примирения не будет. Война неизбежна.

Владимир Цыбульский

Но Навальный говорит, что для начала Кадырова надо проверить на причастность к убийству Бориса Немцова.

Владимир Цыбульский

Непонятно, зачем Зыгарь спросил сразу про Кадырова.

Владимир Цыбульский

Зыгарь: Что нужно сделать с руководителями ДНР и ЛНР и заодно с Рамзаном Кадыровым?

Навальный: Это вопрос Минска-2, где прописана амнистия.

Константин Бенюмов

Без воссоединения народа мы не имеем права строить новую Россию. К тому же это невозможно. Несгибаемый Стрелков.

Константин Бенюмов

Вопрос Стрелкову: Стало ли кому-то на Украине лучше после того, что вы сделали там в 2014 году?

Говорить о том, стало или не стало, можно будет только по итогам. Без полного воссоединения русского народа возрождение нашей страны невозможно.

Владимир Цыбульский

Навальному вопрос: считает ли он Стрелкова военным преступником? И как его нужно судить?

Навальный говорит, что не хочет вешать ярлыки. Если он убивал не комбатантов, если занимался мародерством, то он будет военным преступником, но признать его таковым может только суд.

Константин Бенюмов

Читатели нашли форум Антиквариат! В чате

Константин Бенюмов

Слово чести, клянусь на Библии. Мама

Константин Бенюмов

Зыгарь читает вопрос про «птичкопад». Почему сперва сообщили о сбитом самолете, а потом стерли? Гиркин говорит, что не был ни в одной из соцсетей и нигде ничего не писал, кроме какого-то форума «Антиквариат»

Константин Бенюмов

Стрелков: Вы еще хуже чем Путин, потому что вы хотите отдать Донбасс обратно Украине.

Константин Бенюмов

Я ушел с Донбасса, потому что мне были выставлены такие условия. Какие условия, я вам сказать не могу. Как офицер.

Владимир Цыбульский

Главная претензия Стрелкова к Путину: когда можно было присоединить все «русские регионы» Украины, он этого не сделал.

Константин Бенюмов

Навальный: А почему вы сейчас не там? Боитесь?

Константин Бенюмов

Стрелков: Я пришел на Донбасс не развязывать войну, а защищать право русского народа на самоопределение.

Владимир Цыбульский

Разговор такой.

— В 1995 году я поехал добровольцев в Чечню.

— И что мне теперь сказать? Молодец.

— А после защиты диплома поехал воевать в Приднестровье?

— И что?

Константин Бенюмов

Навальный: Я патриот, а вы лицемер.

Константин Бенюмов

«Я делаю вывод, что вы никогда не были националистом, и очень сомнительно, что вы патриот,» — бросает Стрелков. Звучит как приговор.

Константин Бенюмов

Русские Украины подвергались моральному геноциду, говорит Стрелков, критикуя Навального.

Владимир Цыбульский

Все же стоит отметить, что международное расследование установило: «Боинг» был сбит из «Бука», который привезли из России.

Владимир Цыбульский

Ну, другого мы и не ждали.

Константин Бенюмов

Стрелков: Ополчение Боинг не сбивало. У меня были только ЗРК Игла и Стрела. Сбивать нам было нечем, больше ничего сказать не могу.

Константин Бенюмов

Вопрос Стрелкову: Кто сбил Боинг?

Владимир Цыбульский

Навальный: Я как президент России, что должен делать с полутора миллионами беженцев?

Снова он за свое.

Константин Бенюмов

Плохой мир лучше хорошей войны, говорит Навальный. Россия не может себе позволить вести войну.

Константин Бенюмов

А, вот: Война, которую вы начали, это дорогая вещь, которая уничтожает экономику России.

Константин Бенюмов

Но пока что Навальный рассказывает, как в России стало хуже жить пенсионерам. Интересно, как кон выйдет на Донбасс.

Владимир Цыбульский

Картинка из МДК.

Константин Бенюмов

Начинаем 3 раунд, Донбасс и Крым.

Константин Бенюмов

Вопрос Гиркину: бывали вы в странах Запада?

— Только в Югославии. Но моя сестра бывала.

Константин Бенюмов

Да или нет, спрашивает Зыгарь Навального!

Владимир Цыбульский

Зыгарь: Мы поддерживаете тотальные санкции против России?

Навальный: Конечно, я за секторальные санкции, и за санкции против олигархов.

Константин Бенюмов

Блиц от Зыгаря, потом раунд!

Константин Бенюмов

Теперь Стрелков ностальгирует по социалистической системе — глобальный противник заставлял США восстанавливать страны, а теперь они все страны только разрушают.

Владимир Цыбульский

Вопрос Стрелкову: А что такое, собственно, Запад, который вызывает негодование?

— Группа наиболее развитых стран, НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами. Истеблишмент США.

Навальный недоволен, поскольку, по его мнению, это не монолитное объединение. А Гиркин уверен, что сколько бы западные страны не ругались, они все равно будут против России.

Константин Бенюмов

Вопрос о том как нормализовать отношения. Навальный: выполнить Минские соглашения, добиться отмены санкций, но вообще нормализация это демагогия, потому что у Запада свои интересы, у России свои.

Константин Бенюмов

Зыгарь: тема Запада не очень волнует зрителей. А участников очень волнует. Чубайса даже вспомнили.

Владимир Цыбульский

Михаил Зыгарь перед дебатами обещал не перебивать участников дебатов, но это невозможно. Потому что там такие споры начались. Но все как-то не про то. Не про экономику, а про Империю.

Константин Бенюмов

В сухом остатке: Навальный обещает улучшить жизнь россиян, Стрелков собирается объединять Малороссию, Великороссию и Белоруссию. Кстати, Малороссию недавно учредили…

Константин Бенюмов

Навальный: и что теперь, завтра воевать с Казахстаном и Белоруссией? Это, говорит Стрелков, демагогия. Правда?

Владимир Цыбульский

Игорь Стрелков говорит, что хоть и монархист, но понимает — восстановить монархию не получится. Мало того, не получится и восстановить Российскую империю — по крайней мере, Финляндию и Польшу присоединить не получится.

Константин Бенюмов

Гиркин на полном серьезе говорит, что восстановить монархию образца 1917 года невозможно, потому что тогда все были верующими, а царь был сакральной фигурой.

Константин Бенюмов

Зыгарь читает вопрос: как восстановить Россию в прежних границах и восстановить монархию. Тут уже никакого 2017 года.

Владимир Цыбульский

Навальный напомнил, что мы в 2017 году. Ура! Это в ответ на то, что Стрелков начал говорить о границах, прочерченных большевиками.

Константин Бенюмов

Навальный: когда вы служили в ФСБ, я с Прилепиным манифест подписывал. Там было про объединение русского народа. Вы плохо знаете мою карьеру.

Константин Бенюмов

Стрелков хочет, чтобы Навальный ответил на его тезис о разделении большевиками русского народа. Почему Германии можно было объединиться, а русскому народу нельзя?

Владимир Цыбульский

Там была непростая мысль на самом деле. Но да, смысл в том, что Россия находится под гнетом Запада.

Константин Бенюмов

Вопрос Навального Стрелкову про Запад: зачем рвать нити? Непонятно с кем — то ли с Западом, то ли с Путиным. Стрелков считает, что Путин и Ротенберги — оккупационные власти, поставленные Западом. Ну ладно.

Владимир Цыбульский

Стрелков явно хочет, чтобы Россия вышла из Всемирной торговой организации. Навальный говорит, что так делать нельзя: не то нашим экспортерам придется непросто.

Константин Бенюмов

Навальный считает, что враг не Запад, а российские чиновники и правительство.

Владимир Цыбульский

Навальный отвечает:

Отношения с Западом, с Востоком и Китаем я буду строить с учетом выгоды для россиян. Вы говорите: в 90-е в России все испортил Запад. Но вы знаете, что есть документы о том, что Путин обманом зарабатывал деньги еще в Петербурге. А еще: разве это Запад проводил залоговые аукционы в 1990-е?

Константин Бенюмов

Вообще чем дальше, тем больше понятно, что эти дебаты — очень странная затея. Навальный как будто будущий президент, хотя это очень большое допущение. Стрелков — вообще непонятно кто, откуда взялся и зачем.

Константин Бенюмов

Короче, Запад это враг. Теперь Навальный отвечает на вопрос Стрелкова: как будете противостоять попыткам раздробить Россию?

Владимир Цыбульский

О, фотографии с дебатов появились.

Владимир Цыбульский

Мне нравится, что Стрелков то в марксизм-ленининзм ударится, потом в историю! Я думал, мы тут про что-то современное пишем.

Константин Бенюмов

Стрелков отвечает на предъяву Навального, почему он клеймит Запад, это же чущь. Стрелков: потому что Западу невыгодна сильная Россия, а выгодна сырьевая труба. И так было со времен Петра I.

Константин Бенюмов

Зыгарю тоже ответы не понравились. Но дебаты есть дебаты, с коррупцией закончили, теперь говорят про Запад.

Владимир Цыбульский

Мне больше понравился вопрос про оружие. Ответ не понравился ни на один!

Константин Бенюмов

РАУНД!

Константин Бенюмов

Навальный: не экспортировать за границу, строить НПЗ, продавать нефтепродукты. Плюс диверсификация экономики. Это позволит больше зарабатывать.

Константин Бенюмов

Вопрос Навальному: какая реформа будет ждать нефтяной и газовый сектор?

Владимир Цыбульский

Стрелков: Оружие взял в Крыму, деньги там же. А на остальные вопросы как офицер я отвечать не буду, потому что ответ на это лишит меня моей офицерской чести.

Константин Бенюмов

Вопрос зрителей к Стрелкову: на чьи деньги вы заняли Славянск и где взяли оружие?

Владимир Цыбульский

У нас в телеграм-канале, кстати, голосование: кто убедительнее — Навальный и Стрелков?

Владимир Цыбульский

А, ну и поставить во главе спецслужб «дееспособных» людей.

Константин Бенюмов

О, Стрелков предлагает поставить во главе спецслужб честных людей — это запустит самоочищение.

Владимир Цыбульский

Как победить коррупцию. Рецепт Игоря Стрелкова: России нужно отказаться от статуса «сырьевой трубы» для Запада.

Константин Бенюмов

Участники немного поспорили, но истина в споре не родилась, ответы Навального Стрелкова не устраивают, ответить по-другому Навальный не может. Обещает разогнать олигархов, Стрелков не верит. Ок.

Константин Бенюмов

Как вы собираетесь менять экономику? — вопрошает Стрелков. Навальный отвечает опять про базис и надстройку.

Владимир Цыбульский

Обнаружил мнение по поводу дебатов Александра Бородая, первого премьер-министра ДНР. Он предполагал, что дебаты будут «занимательным» и «комичным» зрелищем. Ну, весьма занимательно!

Константин Бенюмов

Стрелков в ответ рассказывает о марксизме и политэкономии. Дескать, Навальный хочет менять надстройку, но не базис. Господи, это люди из 70-х.

Константин Бенюмов

Зато предлагает разрушить феодальный режим.

Константин Бенюмов

Монархию восстанавливать Навальный не собирается. Так и сказал.

Константин Бенюмов

Навальный: Свободный и честный суд — это не косметические перемены. Говорит, что его программа позволит даже Стрелкову участвовать в выборах.

Владимир Цыбульский

Конечно, по сравнению с тем, чтобы установить монархию, предложения Навального по борьбе с коррупцией действительно лишь «косметические изменения» в текущей системе.

Константин Бенюмов

Стрелков переходит в наступление. «Вы ничего не собираетесь менять»

Константин Бенюмов

Можете улыбаться и качать головой, говорит Гиркин. Можете злиться или сердиться, как пел Валентин Стрыкало.

Владимир Цыбульский

Стрелков: С 1991 года я никогда не поддерживал российскую власть и раньше тоже не поддерживал. И вообще я монархист.

Константин Бенюмов

Пока что это все довольно уныло. Обращения по имени-отчеству только добавляют уныния и нафталина.

Владимир Цыбульский

Навальный удивлен, что Стрелков прозрел только после 2014 года, хотя давно националистов (идеологических сторонников Стрелкова) сажают в России.

Константин Бенюмов

И во время работы в ФСБ никогда не вешал! Потому что не доверял. Проницательно

Владимир Цыбульский

Стрелков говорит, что больше не будет вешать у себя в кабинете портрет Путина!

Константин Бенюмов

Стрелков надеялся, что Путин очистит свое окружение! Навальный хотел было возразить, но Стрелков не повелся — дискуссия будет позже.

Владимир Цыбульский

Но начал он с того, что много лет служил в ФСБ.

Константин Бенюмов

Стрелков: в 2014 году я поверил, что Путин осуществляет революцию сверху.

Владимир Цыбульский

Вопрос Стрелкову: Вы осуждаете коррупцию, но зачем вы сидите под портретом Путина? Неужели вам неочевидно, что эти люди только хотят разбогатеть?

Константин Бенюмов

А теперь Зыгарь пересказывает претензии Навального к Стрелкову. Было бы лучше дать ему сразу прокомментировать ответ Навального.

Владимир Цыбульский

Навальный очень уверенно говорит «когда я стану президентом» как будто это дело ближайшего будущего. Стрелков только потирает руками.

Константин Бенюмов

А, это еще не все. Независимые прокуроры, сокращение проверок и госрегулирования, реформа госзаказа. То есть не только желание!

Константин Бенюмов

Все дело, говорит Навальный, в желании! А остальное — потом: политическая конкуренция, независимые суды, свободные СМИ. Все это Навальный гарантирует.

Владимир Цыбульский

Навальный: Я знаю, как победить коррупцию. Начало многообещающее.

Константин Бенюмов

Довольно странное решение — показывать два лица в одной картинке. Пока Навальный жестикулирует и вещает, Стрелков кивает и моргает. Редко.

Владимир Цыбульский
Владимир Цыбульский

Вопрос Стрелкова Навальному: Как вы будете бороться с коррупцией и ликвидировать финансовую олигархию?

Константин Бенюмов

Монета нашлась. Решка. Первым отвечает Навальный.

Константин Бенюмов

Кстати, не забывайте, что в онлайне есть чат. В нем можно обсуждать все-все-все. Например, чем камано лучше подброса монеты.

Владимир Цыбульский

Хотят кинуть монету, но монеты НЕТ!

Владимир Цыбульский

Зыгарь предложил сыграть в камень-ножницы-бумагу, чтобы решить, кто первым будет выступать. Но Стрелков не хочет, потому что это несерьезно!

Константин Бенюмов

Стрелков тоже в костюме — но кажется без галстука.

Константин Бенюмов

А вот и первый факап! Зыгарь хотел подвестись к сюжету, но что-то пошло не так. Видео в эфир не пошло, все 30 секунд выглядели глупо.

Владимир Цыбульский

Навальный в костюме с красным галстуком. Стрелкова пока не показали.

Константин Бенюмов

(На канале Навального еще нет)

Константин Бенюмов

НА РОЙ ТВ НАЧАЛОСЬ!

Константин Бенюмов

На «Дожде» политологи рассуждают, зачем Стрелкову и Навальному дебаты. Консенсус такой: Стрелкову надо доказать, что он оппозиционер, Навальному — что он националист. Ну, примерно.

Владимир Цыбульский

Телеканал «Дождь» показывает рассуждения политолога Бориса Кагарлицкого о дебатах. Он считает, что Стрелкову и Навального важен сам факт дебатов, поскольку у обоих «кризис жанра».

Константин Бенюмов

Формат, говорит Зыгарь, такой: будем сидеть за столом. Вопросы будут задавать как участники дебатов, так и зрители в студии. Ну и сам Зыгарь.

Владимир Цыбульский

Кстати, есть два важных момента.

1. Дебаты проходят на территории Навального — в студии Фонда борьбы с коррупцией.

2. Накануне дебатов Навальный встречался с ведущим дискуссии, журналистом Михаилом Зыгарем. Встречался ли ведущий с другим участником дебатов, неизвестно.

Евгений Фельдман для кампании Навального
Константин Бенюмов

Ведущий Михаил Зыгарь рассказывает, что кандидаты закончили накладывать грим. Хотел бы я на это посмотреть, но увы. Зыгарь разговаривает с корреспондентом «Дождя», трансляция у них в ФБ.

Константин Бенюмов

Пока не началось, нам с Вованом остается скинуться, где смотреть — на сайте Навального или на Рой ТВ. Нейтрального варианта, кажется, нет.

Константин Бенюмов

Ну вообще-то кое-что Навального и Стрелкова все же роднит — оба в той или иной степени не чужды идее национализма. Видимо, нам предстоит увидеть, чем национализм Навального отличается от национализма Стрелкова!

Владимир Цыбульский

Добрый вечер! Последний политический онлайн, который вела «Медуза», был про дебаты Навального и Артемия Лебедева. Тогда спорили два человека (условно) одного круга, в каком-то смысле даже сторонники (хотя Лебедев и не хочет видеть Навального президентом, а Навальный вовсю критикует Лебедева за сотрудничество с властями). Сейчас все по-другому: Навальный и Стрелков — очевидные противники и совершенно из разных «тусовок». Навальный презирает российские власти за участие в конфликте на Украине, а Стрелков не только одобрял вмешательство в конфликт, но и участвовал в нем.