Ходорковский заявил вслед за Навальным, что Стрелкова преследуют в России по политическим мотивам

Михаил Ходорковский заявил, что считает незаконным преследование Игоря Стрелкова (Гиркина).

«Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан», — написал Ходорковский в телеграме.

При этом он подчеркнул, что считает Стрелкова преступником «в соответствии с решением голландского суда по делу о сбитом гражданском самолете», а также по той причине, что Стрелков «осуществил по заказу Кремля вооруженную провокацию в Украине в 2014 году».

В том же посте Ходорковский отметил, что если бы Евгения Пригожина, основателя ЧВК Вагнера, судили «за знаменитую речь о причинах войны с Украиной», то он был бы против такого обвинения. При этом Ходорковский добавил, что Пригожин публично «заказал» его.

«Некоторые забыли, что он публично объявил на меня „заказ“. И „заказ“ не отменен. Если я попаду в перекрестье его прицела — думаю, он нажмет крючок не колеблясь. Взаимно», — написал Ходорковский.

Незадолго до поста Ходорковского был опубликован пост Алексея Навального, в котором тот заявил, что считает Стрелкова политическим заключенным. Навальный отметил, что Стрелков осужден в Нидерландах по делу о крушении малайзийского «боинга» в Донбассе, но в России его преследуют «не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме».

Игорь Стрелков был арестован 21 июля по обвинению в экстремизме из-за двух постов в его соцсетях. Он не признает вину.

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