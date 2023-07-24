Войска России обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами. Один ребенок погиб, четверо детей ранены

Российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области из систем залпового огня «Смерч» , сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

По данным Константиновской городской администрации, погиб 10-летний мальчик, ранения получили семь человек, в том числе четверо детей, сообщил украинский телеканал «Суспильне». Среди раненых детей — две сестры, одна из них в тяжелом состоянии, заявили в прокуратуре.

Во время обстрела жители Константиновки находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов, рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.

Кассетные боеприпасы в ходе боевых действий в Украине, как заявили правозащитники Human Right Watch, применяли и российские военные, и украинские. Многочисленные видеозаписи подтверждают, что с 24 февраля 2022 года в Украине обе стороны конфликта использовали различные типы кассетных боеприпасов советского и российского производства.

В июле США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут в том числе кассетные боеприпасы. В ответ министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что пока Россия не использовала в Украине кассетные боеприпасы, но готова это делать, если их будут применять украинские войска. Об этом же заявил президент России Владимир Путин.

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