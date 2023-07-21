Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя Group-IB Ильи Сачкова. Его обвиняют в госизмене

Прокуратура попросила Мосгорсуд приговорить к 18 годам колонии основателя Grouр-IB Илью Сачкова, обвиняемого в госизмене, сообщил ТАСС адвокат Сергей Афанасьев.

В ходе рассмотрения дела в суде Сачков не признал вину, рассказал адвокат. По его словам, сторона защиты просила оправдать основателя Grouр-IB.

Приговор по делу огласят 26 июля. Слушания проходят в закрытом режиме.

Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене в сентябре 2021 года. По версии следствия, он передал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Официально фабула дела, как и других дел о госизмене, не разглашается.

По данным Bloomberg, Сачкова обвинили в том, что он передал правительству США данные о хакерской группировке Fancy Bear — ее связывают с российской военной разведкой и, как считается, она участвовала в кибератаках перед выборами президента США в 2016 году.

По другим версиям, Сачкова обвиняют в передаче Западу информации про бывшего подрядчика Кремля Владислава Клюшина, которого задержали в Швейцарии и экстрадировали в США, или про главу хакерской группировки Evil Corp. Максима Якубца, который попал под американские санкции по обвинению в киберпреступлениях.

Сачков считает, что к его преследованию причастны начальник второго оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Олег Кашенцов и бывший руководитель этого отдела Сергей Михайлов. По словам основателя Group-IB, он оказался в СИЗО «по оговору» Михайлова, которого 2019 году приговорили к 22 годам колонии по обвинению в госизмене.

В Сачкова на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина говорится, что, по версии следствия, основатель Group-IB более 10 лет назад передал иностранцам секретную информацию, полученную от Михайлова. По словам Сачкова, дело против него — месть Михайлова за то, что он обратил внимание ФСБ на преступления бывшего сотрудника спецслужбы.

Подкаст «Что случилось» о деле Ильи Сачкова Арестован за госизмену Илья Сачков из Group-IB. Из-за того, что помешал пророссийским хакерам?