На Крымском мосту объявили воздушную тревогу

Обновление. Вскоре после сообщения о воздушной тревоге и перекрытии моста оперштаб аннексированного Крыма заявил, что движение по Крымскому мосту возобновили.

На Крымском мосту включили сигнал воздушной тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб аннексированного Крыма. Сам мост временно перекрыли для проезда транспорта. О причинах тревоги не сообщается.

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков объяснил тревогу «жизнью в условиях » и взрывами на Крымском мосту в октябре 2022 года и 17 июля. «При любой теоритической угрозе с объекта убирают людей и машины», — добавил он.

Ранее, вечером 20 июля, на Крымском мосту уже объявляли воздушную тревогу с требованием «всем покинуть мост». Вскоре движение автомобилей возобновили. Агентство «Крыминформ» утверждало, что тревога была учебной.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила травмы. Восстановление поврежденной автомобильной части моста оценили минимум в миллиард рублей.

Власти РФ назвали произошедшее «терактом» и обвинили в атаке на Крымский мост ВСУ. Украинская сторона о причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.