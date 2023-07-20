Британская разведка: попытка РФ блокировать украинские порты на Черном море поставит под угрозу российский военный флот

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет об отказе России от зерновой сделки, его причинах и последствиях.

В частности, британская военная разведка предполагает, что власти РФ уже давно приняли решение не продлевать срок действия сделки, так как она перестала отвечать их интересам. Истинные причины, говорится в обзоре, Россия замаскировала дезинформацией, объявив, что выход из соглашения связан с тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности из-за украинских мин и что Украина якобы использовала зерновой коридор в военных целях. Никаких доказательств этому, подчеркивают авторы обзора, предоставлено не было.

Минобороны РФ заявило, что после прекращения зерновой сделки все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов.

Блокада черноморских портов, говорится в обзоре, помимо прочих последствий, несет угрозу и для самого российского флота. Украинские морские дроны и крылатые ракеты береговой обороны, считают в Минобороны Великобритании, будут атаковать корабли ВМФ РФ, задействованные в блокаде.

Срок зерновой сделки, в рамках которой зерно из украинских портов могли вывозить по Черному морю через согласованный с Россией безопасный коридор, истек 17 июля. Российские власти объявили, что она остановлена, так как часть договоренностей, касающихся России, не выполнена. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России.

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