Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне второго за неделю российского обстрела Одессы призвал ужесточить санкции против РФ и увеличить поставки оружия Киеву. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Ермака, Россия обстреливает Одессу, чтобы вызвать «голод и проблемы в странах глобального Юга», а также создать кризис беженцев в западных странах и ослабить союзников Украины.

Для атак на украинские территории, утверждает он, российские военные используют вооружение, которое нельзя было бы производить без компонентов из стран Запада и Азии.

Глава офиса президента Украины заявил, что необходимо дать системный ответ на действия Москвы. Среди его предложений — ужесточение санкций, в том числе против тех, кто помогает РФ обходить ограничения, а также остановка реэкспорта компонентов, которые Россия использует для изготовления оружия.

Кроме того, Ермак призвал другие страны поддержать украинскую , направить российские активы на восстановление Украины, с помощью экономических санкций добиться того, чтобы Россия в будущем была неспособна вести войну, а также увеличить поставки оружия Киеву.

«Ответ на террор — это сила. Оружие, авиация, дальнобойные ракеты — вот что нужно Украине. Мы должны изгнать РФ с нашей территории», — заявил Ермак.

18 и 19 июля российские войска атаковали южные регионы Украины, в том числе Одессу и Одесскую область, ракетами и дронами-камикадзе. В результате, как сообщалось, была повреждена инфраструктура порта, в том числе зерновой терминал, склады, частные дома, туристические базы и гостиницы.

Российские власти назвали обстрел Одессы 18 июля «ударами возмездия» за взрыв на Крымском мосту днем ранее. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ «сознательно» обстреливает инфраструктуру .

Киев неоднократно просил у западных союзников дальнобойные ракеты, а также современную авиацию. В частности, Украина просила у Вашингтона ракеты ATACMS с радиусом действия около 300 километров, уверяя, что не будет использовать их для ударов по объектам на территории России.

В мае Великобритания отправила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow c радиусом действия более 250 километров, а Франция на саммите НАТО в Вильнюсе пообещала поставить идентичные ракеты воздушного базирования SCALP.

Как это оружие повлияет на ситуацию на поле боя

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

Как это оружие повлияет на ситуацию на поле боя

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод