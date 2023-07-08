По делу Жени Беркович и Светланы Петрийчук назначили новую экспертизу. Предыдущую Минюст признал ненаучной

По делу режиссерки Жени Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, обвиняемых в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», будет проведена новая экспертиза. Об этом заявил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире ютьюб-канала «Живой гвоздь».

«Могу сказать последнюю новость без деталей, поскольку я не посоветовался с адвокатом. Назначена новая экспертиза по делу. Проводить ее будет ФСБ по Свердловской области. Та экспертиза не прошла, не прокатила в суде. Теперь они заново отправили экспертизу на Урал», — рассказал Муратов.

Он выразил мнение, что это делается, так как предыдущая экспертиза не была принята судом, а задача осудить Беркович и Петрийчук остается. «Почему? Нет ответа на вопрос. Потому что все можно. Потому что насрать на общество, на закон», — сказал Муратов.

Автором «экспертизы», на основании которой было возбуждено уголовное дело, стал историк Роман Силантьев, создатель собственной лженауки «деструктологии» и сторонник теорий заговоров.

В ответ на обращение адвоката Сергея Бадамшина Минюст РФ официально заявил, что так как деструктология не является наукой, «деструктологическая экспертиза», которую провел Силантьев не может считаться собственно экспертизой. Тем не менее, в тот же день суд продлил арест Беркович и Петрийчук на два месяца.