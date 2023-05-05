Женю Беркович заводят в зал суда на слушание по мере пресечения. 5 мая 2023 года. Антон Новодержкин / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Замоскворецкий суд Москвы 5 мая отправил под арест режиссерку Женю Беркович, которая вместе с драматургом Светланой Петрийчук проходит по делу об «оправдании терроризма» из-за театральной постановки о женщинах, вышедших замуж за боевиков ИГИЛ. Решение об аресте суд принял несмотря на то, что за Беркович поручились многие известные деятели культуры и правозащитники, в том числе Олег Меньшиков, Вениамин Смехов, Александр Лунгин, Елена Панфилова, Максим Виторган, Константин Райкин. Режиссер Кирилл Серебренников, который несколько лет назад сам был фигурантом уголовного , в своем телеграм-канале опубликовал открытое обращение к Беркович. Вот его текст целиком.

Предупреждаем: в обращении много мата.

Кирилла Серебренникова заводят в зал суда на слушание по мере пресечения по делу «Седьмой студии». 23 августа 2017 года Евгений Фельдман для «Медузы»

Жене Беркович

Женька. Всегда хотел сказать, как я люблю тебя, но напускная строгость «мастера курса» не позволяла. Ты — любимая моя ученица. Самая талантливая, самая умная, самая свободная. Мать двоих детей. Режиссерка, поэт, драматург (не знаю, как образовать твой любимый феминитив). Тобой надо гордиться: такие люди в культуре любой нормальной страны — редкость, чудо, гордость. Но в России — все теперь наоборот…

Ты честная, жертвенная, уникальная. Ты сразу выступила против войны в самый первый день, еще утром — тебя повинтили еще до начала вечерних митингов.

…Это ж надо было такую хуйню придумать — «Оправдание терроризма». Обвиняют в этом твой спектакль, который с этим самым терроризмом борется, который кричит об этой боли. Но на любого художника всегда найдется доносчик-«эксперт» или «искусствовед в штатском», который подмахнет все, что им нужно. Мы помним всех этих блядских «экспертов» по вызову. Вообще, ощущение глобального дежавю. Все это мы уже проходили — «спектакль, которого не было» и прочее. Аресты, обыски, суды. Помнишь, как ты прикольно выступала у меня в суде? Потом уже из-за долбоебизма обвинения нам стали придумывать «воровство» и «мошенничество». За всем фарсом, не стесняясь, маячили «органы» по борьбе с инакомыслием. Уверен, тобой занимается тот же кабинет. Они хоть и мудаки, но вкус на хороший театр им не изменяет. С этим я тебя искренне поздравляю. Отчего они к тебе прицепились? Сама знаешь, отчего. Кто-то захотел повышения звания, кому-то не понравились твои красивые глаза, кто-то завидует твоей свободе, кому-то нужно отработать бюджет и так далее. Это, Женька, у них называется «Система».

Жень. Могу только материться от отчаяния и писать этот текст. Ты чудесная. Лучшая. Уникальная. Любимая. Прости, что учил тебя не врать и не бояться, учил честному театру, учил «говорить» и «быть». Прости, что учил вас не быть ссыкливыми блядями, а быть художниками. Это сейчас считается преступным. Если убийцам говорить, что они убийцы, то они, конечно, ответят… Вот уже ответили. Людям, которые каждый день бомбят украинские города, убивают женщин, стариков, детей, людям, которым «не стыдно», которые оправдывают свои преступления, ничего не стоит уничтожить «какой-то там» театр или поломать жизнь «каким-то там» Жене Беркович, Свете Петрийчук и их семьям.

Не будем тешить себя иллюзиями, Жень. Все хуево. Шутки про «кровавый режим» уже не шутки. Он кровавый и преступный. И гордится, и кичится этой своей кровавостью. Доносчики подняли голову, мерзавцы получили право голоса. Их время, Женя. И нам ничего с этим не поделать, придется просто ждать.

Сколько раз, интересно, за сегодня и вчера ты произнесла слово «пиздец» ? Но даже это слово не может описать то, во что превратили эти мерзавцы нашу страну. Страну, которую ты, Женька, и твои соратники бесконечно любите и за которую вы страстно боролись и боритесь до сих пор, оставаясь в ней и продолжая говорить правду.

Говорить тебе «Держись, Женя» я не буду. Ты будешь держаться, я знаю, ты сильная. Тебе надо пройти через ад, а потом будет легко. Помнишь ту пьесу «Жаворонок» Ануя, которой ты дебютировала в МХТ? Вот все так и есть — сначала больно, очень больно, а потом — легче. Вера в то, что ты права и ни в чем не виновата, спасает в самом кромешном аду. И помни — пиздец рано или поздно кончится. Ты — Звезда. Ты — Свет. Ты — Любовь. Они, твари, сдохнут в забвении, а ты останешься.