Суд в Москве арестовал режиссерку Женю Беркович Ее и драматурга Светлану Петрийчук обвиняют в «оправдании терроризма» в спектакле. Главное об этом деле

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Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест на два месяца Женю Беркович. Ее и драматурга Светлану Петрийчук задержали 4 мая в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об «оправдании терроризма» ( ). Решение по мере пресечения для Петрийчук пока не вынесено.

Поводом к уголовному преследованию стал спектакль Беркович по пьесе Петрийчук «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». Он был поставлен в 2021 году силами собственной театральной компании Беркович «Дочери СОСО» при поддержке Союза театральных деятелей РФ и министерства культуры РФ. Генеральным спонсором спектакля выступил Фонд Михаила Прохорова. В 2022 году постановка получила театральную премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам».

Подробнее о спектакле «Финист ясный сокол»

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук подозревают в «оправдании терроризма» Рассказываем о спектакле «Финист ясный сокол», который стал поводом для уголовного дела

Подробнее о спектакле «Финист ясный сокол»

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук подозревают в «оправдании терроризма» Рассказываем о спектакле «Финист ясный сокол», который стал поводом для уголовного дела

4 мая в Петербурге в квартире, где живут мама и бабушка Жени Беркович, журналистка Елена Эфрос и писательница Нина Катерли, прошел обыск в рамках уголовного дела.

Беркович и Петрийчук доставили в Следственный комитет, где их весь день допрашивали. Обе обвиняемые не признали своей вины, сообщила «Медиазона». Свидетелем по делу проходит директор московского театра «Дочери СОСО» и продюсер постановки Александр Андриевич. Его также допросили в СК и отпустили без повесток. На ночь подозреваемых отправили в изолятор временного содержания по Северо-восточному округу Москвы.

Как сообщили адвокаты от «ОВД-Инфо» Юлия Кузнецова и Юлия Трегубова, уголовное дело возбудили по результатам проверки от 10 января 2023 года. С ее материалами защите ознакомиться не дали. В СК также сослались на некое «заключение специалистов» по поводу текста пьесы, которые нашли в ней «признаки оправдания терроризма».

Издание «Черта» обратило внимание, что заявление на Беркович и Петрийчук в правоохранительные органы написали активисты ультраконсервативного «Национально-освободительного движения» (НОД). Донос на спектакль «Финист Ясный Сокол» появился еще в мае 2021 года на сайте издания «Национальный курс». В нем постановка называется «инструментом информационной войны против безопасности России». В спектакле «говорится о православии исключительно в негативном ключе», «оправдывается терроризм и экстремизм, героизируются боевики », утверждали активисты НОД, призывая правоохранительные органы провести проверку произведения. В октябре 2022 года активисты НОДа еще раз обратили внимание силовиков на спектакль «Финист Ясный Сокол», когда его планировали показать в Нижнем Новгороде.

По сведениям «Фонтанки», в материалах уголовного дела об «оправдании терроризма» говорится, что 27 января 2023 года было проведено лингвистическое исследование как текста пьесы «Финист Ясный Сокол», так и записей читки пьесы на фестивале «Любимовка» в 2019 году и показа самого спектакля в 2022 году.

Как утверждается, эксперты из Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) пришли к выводу, что в ролике содержатся высказывания, выражающие оправдание выезда из страны молодых женщин с целью участия в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Подробнее об «экспертизе»

«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»

Подробнее об «экспертизе»

«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»

Также основанием для дела стала «комплексная деструктологическая экспертиза». Ее автором стал создатель лженауки «деструктологии» и заведующий лабораторией МГЛУ Роман Силантьев, пишет «Первый отдел», адвокаты которого участвуют в защите Беркович и Петрийчук. Правозащитники называют Силантьева сторонником войны в Украине, «одиозным географом и „религиоведом“». Вместе с Силантьевым исследование проводила директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизриева. Их заключение датировано 3 мая 2023 года и занимает 125 страниц.

Что касается «деструктологии», то она «комплексно рассматривает экстремистские и террористические организации, психокульты и нерелигиозные секты; тоталитарные секты и сферу магических услуг; суицидальные игры и увлечения, смертельно опасные молодежные субкультуры („Колумбайн“, АУЕ и др.) и медицинское диссидентство», цитирует высказывания Силантьева «Медиазона».

«Новая газета» запустила петицию в поддержку Жени Беркович и Светланы Петрийчук. В открытом письме журналисты выступают против арестов деятелей культуры за художественные произведения и отмечают, что вопреки обвинению спектакль Беркович и Петрийчук несет «абсолютно внятный антитеррористический призыв». Петицию уже подписали более 1300 человек. Свою подпись под письмом можно оставить здесь.

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