«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»

По делу об «оправдании терроризма», в рамках которого преследуют режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, была проведена «комплексная деструктологическая судебная экспертиза». В ней участвовали создатель лженауки «деструктологии» Роман Силантьев (в материалах дела он указан как «историк, религиовед-деструктолог»), а также «лингвист-деструктолог» Галина Хизриева и «деструктолог, клинический психолог, социолог» Елена Замышевская. Они исследовали пьесу Петрийчук «Финист ясный сокол», читку этой пьесы и видеозапись спектакля по ней в постановке Беркович. «Эксперты» пришли к выводу, что в пьесе и спектакле содержатся «признаки оправдания терроризма». «Медуза» получила текст экспертизы и публикует выдержки из него.

Творческие усилия режиссера Е. Беркович подчеркивают феминистский дискурс, идею несправедливости, беззакония, воинствующей вирильности российского общества, тотального абьюза, неуважения к женщине и т. п. идеи.

Режиссер Е. Беркович своим прочтением пьесы и постановкой (спектаклем) публично предлагает обществу выраженный художественными средствами ответ на вопрос о том, как в Российской Федерации решается вопрос о праве на свободу политического выбора человека, его праве на передвижение, а также о роли личного выбора на примере женщины из числа русских неофиток, принявших религию ислам в результате увлечения террористической романтикой и желания создать семью с одним из адептов насильственного экстремизма, как и сохраняющих верность этому выбору, а также поднимается вопрос о духовном состоянии российского общества и плачевной судьбе свободной творческой женской личности в нем.

Исследовательская часть экспертизы

1. Содержатся ли в представленных материалах признаки каких-либо идеологий, деструктивных субкультур? Если да, то каких именно?

Да, содержатся. В представленных материалах содержатся признаки идеологии ИГИЛ (организация, запрещенная на территории Российской Федерации) запрещена в РФ), а также субкультуры русских неофиток-мусульманок, являющихся женами (в том числе, виртуальными) экстремистов и террористов указанной запрещенной организации. Данная деструктивная субкультура начала формироваться в РФ с начала 1990-х годов на основе идеологии «чистого ислама» с элементами ваххабизма и получила новый толчок к своему развитию в период гражданской войны в Сирии с 2011 г.

Идеология ИГИЛ является одной из исламистских террористических идеологий, сакрализующих вооруженное насилие как метод политической борьбы и объявляющей войну за интересы религиозной группы мусульман в качестве шестого столпа ислама, т. е. главной вероучительной части религии ислам. На территории Российской Федерации до недавнего времени широковещательно заявляли о себе такие группировки как Аль-Каида, Имарат Кавказ, ваххабизм, салафизм, такфиризм, группы Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами (Исламское освобождение), вербовщики Таблиг-и-Джамаат, Ихван-уль-Муслимун и т. п.

Все они являлись соратниками ИГИЛ, несмотря на тактические разногласия, имели общую стратегию — разрушение существующего государственного строя. Главной объединяющей идеей, на которой строилась теология насилия этих групп, была идея унижения мусульман как неотменяемая причина насильственного противостояния любой государственной власти. Смысл таков: как бы ни стремилось общество и государство к справедливости, они не может быть справедливым, пока оно не будет под управлением мусульман.

На этой же базовой идее унижения как неотменяемой причине противостояния строится идеология радикального феминизма, также присутствующая в данном материале в тексте стенограммы спектакля режиссера Е. Беркович.

Для продвижения этих идеологий автор пьесы вводит литературные приемы романтизации, оправдания, героизации террористов, а также несгибаемости и верности их подруг в борьбе против униженности, с одной стороны, российских мусульман, а с другой стороны показывает русских женщин как таковых, которых унижают и обманывают невоспитанные русские мужчины. В свою очередь Е. Беркович как режиссер и автор спектакля усиливает эти смыслы, демонстрируя картины униженности женщины в андроцентричном мире в любом пространстве, где она сталкивается с мужчинами, что дает ей право и на борьбу с таким положением дел.

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В пьесе подчеркивается, что российское общество не лучше ИГИЛ с точки зрения милосердия, но ИГИЛ — это культура подвига, самопожертвования, исполнения своего долга мужчинами, чего невозможно встретить в российском обществе.

Отметим, что идеология радикального феминизма, основанная на идее имманентной униженности женщины, далеко не так безобидна. Деструктологическая наука фиксирует факты, когда усвоение данной идеологии приводило к осознанной подготовке и исполнению террористического акта. Так, в Красноярском крае некая гражданка, начитавшись произведений радикальной феминистки Андре Дворкин и взяв в качестве псевдонима ее имя, совершила вооруженное нападение на детский сад с целью убить всех мальчиков в нем. Следствием было установлено, что она вела длительную подготовку для совершения теракта, собирая материалы о детских садах в округе, что она была вменяемой в момент совершения преступления и совершила его по идеологическим мотивам.

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Интересно, что всплеск преступности на почве идей радикального феминизма происходит одновременно с затуханием преступности на почве исламизма, снижения интереса к его культурным достижениям в виде высокопрофессиональных роликов ИГИЛ с отрезанием голов в прямом эфире, о которых говорит героиня пьесы С. Петрийчук Марьюшка, песен Мацураева и прочих видов творчества. Пьеса С. Петрийчук и в особенности спектакль авторства Е. Беркович успешно преодолевают снижение этого интереса, возвращая в актуальное творческое пространство России интерес к разным видам радикальных идей как источнику драматургического творчества.

2. Могут ли представленные материалы оказать идеологическое либо психологическое воздействие на зрителей и побудить их к действиям, направленным на дестабилизацию деятельности органов власти Российской Федерации?

Да, могут. Из ответа на предыдущий вопрос вытекает, что представленные материалы содержат признаки оправдания ИГИЛ. Автор от имени героини пьесы в привлекательном, эмоциональном ключе (демонстрируется террористическая романтика, страстная любовь к террористу, его мужеству и т. п.) оценивает деятельность этой террористической организации, ее идеологию, якобы наполненную высшим смыслом, и ее культуру. Таким образом, материал оказывает идеологическое воздействие на слушателя. Закрепление за этой идеологией образа позитивной, полезной, достойной подражания может побудить отдельных лиц к действиям, направленным на дестабилизацию органов власти, поскольку идеология ИГИЛ является одной из идеологий, смыслом и содержанием которой является борьба с любой властью и установлением собственной власти.

3. Усматриваются ли признаки какой-либо идеологии, субкультуры в действиях неустановленных лиц при совершении инкриминируемого преступления? Если да, то в каких действиях они выражены?

Да, усматриваются. В действиях неустановленных лиц при совершении инкриминируемого [преступления усматриваются] признаки идеологии организации ИГИЛ, запрещенной в РФ. Данные действия выражены в изображении дистанционного бракосочетания, широко распространившегося в ИГИЛ (запрещена в России).

4. Содержится ли на представленных видеозаписях символика экстремистских организаций, либо иная запрещенная атрибутика или символика, пропаганда которых запрещена в Российской Федерации? Если да, то какая именно?

Да, содержится. В ходе спектакля актеры демонстрируют жест, обозначающий единство Бога (поднимают указательный палец вверх), широко используемый представителями различных экстремистских организаций мусульманского толка. В субкультуре насильственного экстремизма этот жест используется одновременно как боевой клич или сопровождает последующее кровопролитие (террористический акт). Интересно отметить, что данный жест изображается актрисами таким образом, что представляет собой контаминацию двух символических образов: символ борьбы исламистов за всемирный халифат (мужское героическое начало) плавно переходит в образ свечи (поднятый палец прикрывается ладонью, что воспринимается как образ свечи, которую оберегают от угрозы быть задутой, что может означать женское начало, роль женщины в мире). Этот жест повторяется несколько раз, что может указывать на важность двух вышеуказанных идей для режиссера.

Лингвистическая часть экспертизы

5. Содержатся ли в представленных материалах деструктологические признаки, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национального языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе?

Данный вопрос в контексте деструктологического исследования решается методами лингвистического анализа. В представленных материалах деструктологические признаки, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национального языка, происхождения, отношения к религии не содержатся. При этом в ходе прочтения (прослушивания), а также у адресата возникает представление о противопоставлении правоохранительной системы (суд, полиция) обществу, свободе личности, т. е. эти структуры наделяются негативными характеристиками, что вызывает по отношению к ним враждебные чувства ввиду сочувствия героине пьесы Марьюшке. Однако лингвистическими методами решить вопрос о том, является ли эта группа социальной, решить невозможно.

6. Содержатся ли в представленных материалах признаки оправдания экстремистской деятельности или терроризма?

Да, содержатся признаки оправдания терроризма. Представленный материал представляет собой структурное и смысловое единство. Общий смысл текста заключается в том, что тяга к свободе и стремление свободно воплощать свои замыслы в жизнь оправдывает любые действия. Понимание этого посыла адресатом достигается через использование авторитетных источников. Их, собственно, два: Блаженный Августин — непререкаемый авторитет в области христианского богословия, античный философ и проповедник, а также различные русские и одна арабская поговорка. Они, по замыслу автора, призваны демонстрировать народную мудрость, на которую опирается коллективная подруга боевика ИГИЛ «Марьюшка», чтобы пояснить свои действия суду. Таким образом автор формирует адресату авторитетные установки, которые затем раскрываются в качестве оправдательных моделей действиям героини. Среди них можно выделить следующие оправдательные модели (доводы):

Участие в ИГИЛ оправдывается девичьей наивностью героини и желанием иметь семью <…> Отъезд в ИГИЛ оправдывается непреодолимой страстью/любовью <…> Отъезд в ИГИЛ оправдывается желанием создать крепкую традиционную семью с правильным распределением ролей <…> Отъезд в ИГИЛ оправдывается черствостью окружающих и безразличием семьи к жизни героини <…> Отъезд в ИГИЛ оправдывается веянием времени и процессами, идущими в мире, желанием преодолевать трудности, совершать подвиги, чувствовать свою значимость и превосходство <…> Отъезд в ИГИЛ оправдывается желанием духовного спасения души, стяжанию божественной благодати <…> Отъезд в ИГИЛ оправдывается желанием блюсти свою субъектность, совершать свободный выбор, независимый от желания, воли и мнения окружающих <…> Отъезд в ИГИЛ оправдывается борьбой с политическим лицемерием общества, от которого якобы бежала героиня <…>

Психологическая часть экспертизы

Описание ролика: Женщина разрезает пирог ножом. Затем нож вонзается в плоть животного и из него хлещет кровь. Действия сопровождаются зачитыванием текста судебного постановления нараспев, стилизованным под русский народный плач.

Описание приемов психологического воздействия, используемых в ролике:

Ролик не имеет маркировку возрастного ограничения, хотя ролик может оказывать психологическое воздействие, а именно — манипуляция сознанием, поражающая низкий уровень психологической безопасности, размытие системы ценностей и убеждений, высокий уровень социальной неопределенности. Медиа-продукт содержит контекстно усиленную сцену насилия.

Ролик также оказывает психологическое воздействие на зрителя, вызывая чувство страха в связи с использованием в нем классических приемов кинематографического жанра «фильм ужасов».

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Отвечая на вопрос «Могут ли представленные материалы оказать идеологическое, либо психологическое воздействие на зрителей и побудить их к действиям, направленным на дестабилизацию деятельности органов власти Российской Федерации?», эксперт-психолог учитывает результат лингвистической и деструктологической части экспертизы. Идеология запрещенных экстремистских и террористических (деструктивных) субкультур, таких, например, как ИГИЛ (организация, запрещенная в Российской Федерации), распространяемая путем их оправдания, может оказать идеологическое влияние на зрителей и побудить их к действиям, направленным на дестабилизацию деятельности органов власти Российской Федерации, используя методы последователей вышеупомянутых идеологий. Рекламный ролик может также оказать психологическое воздействие: побудить к насильственным действиям со стороны смотрящих данное видео в том случае, если зритель обладает некоторыми особенностями психики.

О чем на самом деле спектакль «Финист ясный сокол»

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук подозревают в «оправдании терроризма» Рассказываем о спектакле «Финист ясный сокол», который стал поводом для уголовного дела

О чем на самом деле спектакль «Финист ясный сокол»

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук подозревают в «оправдании терроризма» Рассказываем о спектакле «Финист ясный сокол», который стал поводом для уголовного дела