На режиссера Женю Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма в отношении театрального режиссера и участницы «Седьмой студии» Жени Беркович. Об этом в фейсбуке сообщила ее мама Елена Эфрос.

Она утверждает, что дело возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который поставила Беркович. В нем рассказывается о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию», пишет «ОВД-Инфо».

По словам Эфрос, в ее доме в Петербурге провели обыск в рамках уголовного дела. Как уточнил петербургский политик Борис Вишневский, обыск провели у бабушки Беркович, писательницы и правозащитницы Нины Катерли.

Сама Женя Беркович не выходит на связь. Предположительно, к ней также пришли с обыском, пишет «ОВД-Инфо». При этом RusNews утверждает, что Беркович задержана. Официально это не подтверждено.