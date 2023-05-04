Режиссерку Женю Беркович задержали как подозреваемую по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который она поставила. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Юлию Трегубову.

Свидетелем по делу проходит директор московского театра «Дочери СОСО» Александр Андриевич, сообщил «Медиазоне» адвокат Алан Качмазов. По его словам, Андриевича сейчас допрашивают. В этом театре показывают спектакль Беркович.

О возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма сообщила утром 4 мая мать Беркович Елена Эфрос. Она рассказала, что в ее доме в Санкт-Петербурге провели обыск в рамках уголовного дела.

Саму Беркович задержали в Москве и увезли на допрос в Следственный комитет. По делу также допросили автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлану Петрийчук. Изначально сообщалось, что Беркович проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

В спектакле «Финист Ясный Сокол» по пьесе драматурга Светланы Петрийчук рассказывается о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». В 2022 году спектакль получил театральную премию «Золотая маска» — в номинациях «Драма/работа драматурга» и «Драма/работа художника по костюмам».