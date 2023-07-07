Елена Милашина: «Я продолжу ездить в Чечню, хочет этого Кадыров или не хочет»

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, на которую было совершено нападение в Грозном, рассказала проекту «Живой гвоздь», что не собирается отказываться от поездок в Чечню.

Больше всего мне обидно в этой ситуации за чеченцев. Что весь народ могут ассоциировать с этим зверством. Это самое обидное последствие таких ситуаций. Потому что это все пройдет — волосы отрастут, зеленка смоется. Я продолжу ездить в Чечню, хочет этого Кадыров или не хочет. Это не обсуждается. Это не обсуждалось с 2006 года, 7 октября, когда убили (Анну) Политковскую. А вот за чеченцев мне обидно, потому они не варвары и не звери. И они не имеют к этому никакого отношения.

Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые 4 июля приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жестоко избили в Грозном. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягкий тканей, у Немова — ножевое ранение, множество гематом и ушибов.

Следственный комитет РФ через двое суток после нападения возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней (112 УК РФ) и легкой (115 УК РФ) тяжести.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее открыто угрожавшей Милашиной, заявил, что с нападением на журналистку и адвоката «разберутся».

Что еще рассказывала Елена Милашина о нападении

«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном

Что еще рассказывала Елена Милашина о нападении

«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном