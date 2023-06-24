В Липецкой области, где находятся наемники ЧВК Вагнера, экскаваторы перекопали шоссе

Опубликовано видео, на котором экскаваторы перекапывают шоссе в Липецкой области. Ролик был выложен, в частности, в одном из телеграм-чатов города Чаплыгина.

В регионе находится по крайней мере одна из колонн ЧВК Вагнера, начавшей мятеж против военного руководства России. По словам основателя организации Евгения Пригожина, наемники едут в Москву.

Видео снято на границе Добровского и Чаплыгинского районов на трассе, ведущей к Чаплыгину. Этот населенный пункт расположен в 20 километрах от Рязанской области, которая граничит с Подмосковьем. В обсуждениях местных жителей в телеграм-чатах есть упоминания, что перекопаны и другие дороги в районе Чаплыгина; визуальных подтверждений этому пока нет.

«Стою перед Чаплыгинским районом — короче все, нам больше не проехать. Как домой ехать — не знаю», — говорит голос за кадром.