Мировое сообщество не допустит, чтобы президент России Владимир Путин, который неоднократно намекал на возможность применения ядерного оружия, на самом деле использовал его в Украине.

Об этом в интервью ведущей BBC News Алде Хаким заявил президент Украины Владимир Зеленский. Полную расшифровку его рассуждений на эту тему опубликовала «Украинская служба Би-би-си».

Отвечая на вопрос, переживает ли Зеленский, что Путин «загнан в угол», «очень опасен» и использует ядерное оружие, украинский лидер ответил, что российский президент опасен для Украины с 2014 года и стал еще опаснее после начала полномасштабного вторжения.

Человек, абсолютно открыто сказавший о войне и об уничтожении украинцев. Более опасным, я считаю, нельзя быть.

Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я считаю, что он опасается за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и потому он осторожно делает эти месседжи.

Я считаю опасным его круг людей. Близкий круг, поднимающий эту тему. Опасно то, что он на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие. Но все это опасность более политическая, и более медийная и более информационная.

Я не считаю, что он на сегодняшний день готов это сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень любит ее. Во всяком случае, мне так кажется.

С самого начала полномасштабной войны в Украине президент России Владимир Путин намекает на возможное применение ядерного оружия. Так, 16 июня, выступая на экономическом форуме в Петербурге, он заявил, что Россия «теоретически» может использовать ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы государству.