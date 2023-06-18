Владимир Кара-Мурза рассказал, что ему перестали доставлять письма через сервис ФСИН

Политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет лишения свободы, в следственном изоляторе перестали передавать письма, отправленные через сервис «ФСИН-Письмо». Сообщение об этом появилось в соцсетях политика.

Кара-Мурза заявил, что ему «фактически перекрыли переписку» через «ФСИН-Письмо». По словам политика, перед прошлыми выходными ему принесли пачку пустых бланков для ответа. Он пояснил, что так происходит, когда сами письма «не проходят цензуру». После выходных Кара-Мурзе доставили уведомления о том, что цензуру не прошли его ответы, в том числе в переписке с родственниками и друзьями.

«Мои письма (в обе стороны) регулярно „терялись“ и раньше — но теперь это, похоже, приняло системный характер», — отметил Кара-Мурза. По его мнению, у администрации СИЗО не было законных оснований для цензуры, а сотрудникам изолятора «скомандовали сверху» так действовать.

Скорее всего, «сверху» просто скомандовали заканчивать с этой вольницей для политзаключённых. Знаю, что у многих товарищей такая же ситуация с перепиской. Теперь и в этом нас уравняли с диссидентами советского времени. У Натана Щаранского в книге «Не убоюсь зла» есть фотография письма, которое ему присылала в тюрьму жена — все строчки, кроме имени и адреса, замазаны тушью. Технологии с тех пор поменялись, суть, увы, осталась прежней.

В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о распространении «фейков» об российской армии, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о «государственной измене». Кара-Мурза не признал вину.

В ответ Совет Евросоюза ввел санкции против девяти граждан России, которые принимали участие в процессе. Среди них — замминистра юстиции России Олег Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об «иностранных агентах», судьи и начальник СИЗО-5 в Москве, где держат Кара-Мурзу.